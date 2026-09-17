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Nederland zakt naar plek 46 qua gendergelijkheid: ‘Dacht dat dieptepunt bereikt was’

Van plek 28 naar 43 en nu naar 46: Nederland zakt opnieuw op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vooral op economisch en politiek gebied blijven verschillen tussen Nederlandse mannen en vrouwen bestaan.

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Opvallend is dat andere landen wel degelijk vooruitgang boeken op dit vlak, terwijl Nederland de afgelopen jaren alleen maar verder naar beneden zakt op de ranglijst.

Nederland zakt naar plek 46: genderkloof voor 75 procent gedicht

Nederland staat net boven landen als Zimbabwe, Guatemala, Honduras en Belarus. Volgens onderzoekers is het gat tussen mannen en vrouwen in Nederland voor 75 procent gedicht. Vorig jaar was dit 75,6 procent, het jaar ervoor 77,5 procent. Oftewel: de kloof wordt steeds groter.

In het onderzoek zijn 145 landen met elkaar vergeleken. Daarbij werd gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen op vier onderwerpen: economische participatie, toegang tot onderwijs, gezondheidszorg/levensverwachting en politieke invloed.

Waarom Nederland slechts 77ste staat op economische gendergelijkheid

Maar waar gaat het in Nederland mis? Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse vrouwen vooral problemen ondervinden in de economie. In die categorie staat Nederland wereldwijd op plek 77. Zo’n 64 procent van de vrouwen heeft een baan, tegen 73 procent van de mannen. Maar bij vrouwen is dat veel vaker een parttimebaan en veel minder vaak een leidinggevende functie.

Het verschil tussen salarissen wordt weliswaar kleiner, maar andere landen maken daarin grotere stappen, zeggen de onderzoekers, en streven Nederland dus voorbij. Ook in de politiek ondervinden Nederlandse vrouwen veel problemen. Ze zijn relatief goed vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, maar niet in het landsbestuur. Qua politieke deelname staat Nederland op plek 38 van de wereld, net onder Mozambique en Guyana.

Hoogleraar Volberda: ‘Nederland kan leren van Scandinavië’

„Ik dacht dat we het dieptepunt vorig jaar hadden bereikt”, zegt Henk Volberda, hoogleraar Strategie & Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Volberda onderzocht met zijn team voor dit wereldwijde onderzoek de situatie in Nederland.

Wat hem betreft kan Nederland een voorbeeld nemen aan landen in Scandinavië. „Zij lopen duidelijk voorop als het gaat om voorzieningen voor ouders om werk en gezin te combineren, kinderopvang en zwangerschapsverlof.” Volberda pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.

Wereldwijde genderkloof dichten duurt in dit tempo nog 120 jaar

Het onderzoek laat verder zien dat wereldwijd het gat tussen mannen en vrouwen voor 69,2 procent gedicht is. Dat is een fractie beter dan vorig jaar, maar het rapport zegt dat het in dit tempo nog 120 jaar duurt voordat mannen en vrouwen overal volledig gelijk worden behandeld.

IJsland is voor het zeventiende jaar op rij het meest geëmancipeerde land ter wereld. Het gat tussen mannen en vrouwen is daar voor 93 procent gedicht. Daarna volgen Finland en Noorwegen. Namibië is gestegen van plek acht naar plek vier. Pakistan, Iran en Tsjaad sluiten de rij. Op de lijst staan 145 landen.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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