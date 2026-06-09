Europese experts slaan alarm: Nederland voert lijst aan met cocaïne-, heroïne- en MDMA-labs
In Nederland zijn veruit de meeste drugslabs van heel Europa gevonden en opgerold, zegt het Drugsagentschap van de Europese Unie (EUDA) in een nieuw onderzoek. Ons land is koploper wat betreft het aantal cocaïne-, heroïne- en MDMA-labs dat is aangetroffen. Er wordt in het onderzoek gesproken over een ‘complexe uitdaging’.
Dat er in Nederland best wat (hard)drugs worden geproduceerd, is sommige mensen misschien al bekend. Dat ons land op Europees vlak de kartrekker is wat betreft het aantal drugslabs, is een heel ander verhaal. Het EUDA komt met dat nieuws nadat zij cijfers uit de 27 EU-lidstaten, plus Turkije en Noorwegen, hebben nagetrokken.
Nederland blijkt ‘drugshoofdstad’ van Europa
De illegale verwerking van cocaïne vindt binnen de EU vooral in Nederland plaats, is één van de conclusies die wordt getrokken door het Europese drugsagentschap. Van de 42 ontmantelde locaties waar cocaïne werd verwerkt, stonden er 24 in Nederland.
Maar ook andere drugs worden vaak in ons land geproduceerd. Zo stonden er van de twintig ontmantelde locaties waar heroïne werd verpakt en versneden, vijftien in Nederland. En ook met MDMA-labs spant Nederland de kroon. Van de 59 ontmantelde MDMA-labs stonden er 47 in Nederland.
Opvallend is dat Nederland met amfetaminelabs juist op plek twee staat. Van de 252 ontmantelde locaties in de EU stonden er 23 in Nederland. Tsjechië is daarin koploper met maar liefst 184 locaties.
Sterkere en zuiverdere drugs
Uit het onderzoek van het EUDA blijkt ook dat drugs steeds sterker en zuiverder zijn. „Mensen die drugs gebruiken in Europa worden geconfronteerd met nieuwe gezondheidsrisico’s nu de drugsmarkten zich snel ontwikkelen en steeds complexer worden.” Eerder berichtte Metro daar ook al over.
Bovendien worden volgens het drugsagentschap ook ‘vaak’ verschillende soorten drugs door elkaar gebruikt. „Op manieren die de risico’s vergroten en behandelingen bemoeilijken.” Dat is voor Nederland en andere landen best een uitdaging, wordt geschreven. „ Het vermogen van Europa om deze complexe uitdagingen aan te pakken, zal afhangen van betere dienstverlening en blijvende investeringen in preventie, behandeling, schadebeperking en maatschappelijke re-integratie.”
Zorgen om misdaad en nieuwe smokkelroutes
Ook wordt gevreesd voor de gevaren die komen kijken bij drugsgerelateerde misdaad. „Drugsgerelateerde intimidatie en geweld blijven een punt van bezorgdheid, onder meer door de uitbuiting en rekrutering van kwetsbare jongeren door criminele groepen voor het smokkelen van drugs en het plegen van geweld.” Zo berichtte Metro in 2024 al dat veel uithalers een leeftijd van slechts 14 jaar hebben.
Tegelijkertijd ontwikkelen smokkelnetwerken zich door, zegt het EUDA. Na intensievere
politiecontroles in grote Europese havens hebben criminelen hun routes en methoden aangepast om aan
opsporing te ontkomen. Zo worden kleinere havens gebruikt en vindt de overdracht van drugs plaats op zee met speciale boten. „Alsook semi-onderzeeërs en drones.”
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