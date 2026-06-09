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Europese experts slaan alarm: Nederland voert lijst aan met cocaïne-, heroïne- en MDMA-labs

In Nederland zijn veruit de meeste drugslabs van heel Europa gevonden en opgerold, zegt het Drugsagentschap van de Europese Unie (EUDA) in een nieuw onderzoek. Ons land is koploper wat betreft het aantal cocaïne-, heroïne- en MDMA-labs dat is aangetroffen. Er wordt in het onderzoek gesproken over een ‘complexe uitdaging’.

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Dat er in Nederland best wat (hard)drugs worden geproduceerd, is sommige mensen misschien al bekend. Dat ons land op Europees vlak de kartrekker is wat betreft het aantal drugslabs, is een heel ander verhaal. Het EUDA komt met dat nieuws nadat zij cijfers uit de 27 EU-lidstaten, plus Turkije en Noorwegen, hebben nagetrokken.

Nederland blijkt ‘drugshoofdstad’ van Europa

De illegale verwerking van cocaïne vindt binnen de EU vooral in Nederland plaats, is één van de conclusies die wordt getrokken door het Europese drugsagentschap. Van de 42 ontmantelde locaties waar cocaïne werd verwerkt, stonden er 24 in Nederland.

Maar ook andere drugs worden vaak in ons land geproduceerd. Zo stonden er van de twintig ontmantelde locaties waar heroïne werd verpakt en versneden, vijftien in Nederland. En ook met MDMA-labs spant Nederland de kroon. Van de 59 ontmantelde MDMA-labs stonden er 47 in Nederland.

Opvallend is dat Nederland met amfetaminelabs juist op plek twee staat. Van de 252 ontmantelde locaties in de EU stonden er 23 in Nederland. Tsjechië is daarin koploper met maar liefst 184 locaties.

❓ Hoe zit het met het drugsgebruik in Nederland? In 2025 had ruim één op de tien (11,4 procent) volwassenen in Nederland ooit ecstasy, waarin MDMA de werkzame stof is, gebruikt. Nederland steekt hiermee ver uit boven andere Europese landen in het percentage inwoners dat ooit in het leven en in het afgelopen jaar ecstasy gebruikte. 7,8 procent van de volwassenen in Nederland heeft wel eens cocaïne gedaan. De cijfers over heroïne zijn minder duidelijk maar liggen vermoedelijk lager dan die van ecstasy en cocaïne. Verslavingsinstituut Jellinek zegt dat in 2021 zo’n 0,4 procent van de volwassenen ooit heroïne heeft gedaan. In 2023 werden er 7.119 gezondheidsincidenten na drugsgebruik gemeld bij de Monitoring Drugsincidenten (MDI). Ecstasy was de meest gemelde drug op EHBO-posten onder uitgaanders. Ook werd er in 2023 steeds vaak melding gedaan van incidenten met 3-mmc, lachgas en ketamine.

Sterkere en zuiverdere drugs

Uit het onderzoek van het EUDA blijkt ook dat drugs steeds sterker en zuiverder zijn. „Mensen die drugs gebruiken in Europa worden geconfronteerd met nieuwe gezondheidsrisico’s nu de drugsmarkten zich snel ontwikkelen en steeds complexer worden.” Eerder berichtte Metro daar ook al over.

Bovendien worden volgens het drugsagentschap ook ‘vaak’ verschillende soorten drugs door elkaar gebruikt. „Op manieren die de risico’s vergroten en behandelingen bemoeilijken.” Dat is voor Nederland en andere landen best een uitdaging, wordt geschreven. „ Het vermogen van Europa om deze complexe uitdagingen aan te pakken, zal afhangen van betere dienstverlening en blijvende investeringen in preventie, behandeling, schadebeperking en maatschappelijke re-integratie.”

Zorgen om misdaad en nieuwe smokkelroutes

Ook wordt gevreesd voor de gevaren die komen kijken bij drugsgerelateerde misdaad. „Drugsgerelateerde intimidatie en geweld blijven een punt van bezorgdheid, onder meer door de uitbuiting en rekrutering van kwetsbare jongeren door criminele groepen voor het smokkelen van drugs en het plegen van geweld.” Zo berichtte Metro in 2024 al dat veel uithalers een leeftijd van slechts 14 jaar hebben.

Tegelijkertijd ontwikkelen smokkelnetwerken zich door, zegt het EUDA. Na intensievere

politiecontroles in grote Europese havens hebben criminelen hun routes en methoden aangepast om aan

opsporing te ontkomen. Zo worden kleinere havens gebruikt en vindt de overdracht van drugs plaats op zee met speciale boten. „Alsook semi-onderzeeërs en drones.”

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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