Joost Klein eerste Fries in 34 jaar op het Songfestival, raad wie de vorige was of waren

Voor het eerst sinds 1990 en dus 34 jaar staat er weer een geboren Fries op het podium van het Eurovisie Songfestival. Joost Klein, geboren in Leeuwarden, staat vanavond in het Zweedse Malmö in de tweede halve finale van het evenement. Het is razendknap als je de vorige Fries of Friezen zo even uit je mouw schudt.

Het wordt de vijfde keer dat een artiest uit Friesland in de geschiedenis van het Songfestival op de planken staat. Het liedjesfestijn begon dinsdag met de eerste halve finale, waarin naast publieksfavoriet Kroatië vooral Ierland tot veel gespreksstof op social media leidde. Vanavond probeert Joost Klein (dit zijn z’n voornaamste concurrenten) zich te plaatsen voor de finale van zaterdag.

Noord-Holland hofleverancier Songfestival

Persbureau ANP verzamelde de geboorteplaatsen van alle acts die sinds 1956 voor Nederland op het Songfestival uitkwamen. In dat jaar vond de eerste editie van het evenement plaats, met heel wat minder deelnemers dan nu het geval is. Artiesten uit Noord-Holland stonden sindsdien met afstand het vaakst op het Songfestivalpodium: 32 keer. Alleen sinds 2010 al trad er zeven keer een zanger of zangeres uit die provincie op. Onder meer Mia Nicolai (2023), S10 (2022), Douwe Bob (2016) en de 3JS (2011) waren de afgelopen jaren te zien.

Zuid-Holland volgt met zestien artiesten, waarvan Dion Cooper vorig jaar de meest recente act was. Gelderland en Noord-Brabant volgen met beide acht artiesten. De meest recente Gelderse artiest is Waylon (2018). Brabanders kwamen voor het laatst in actie in 2004, toen het duo Re-Union Nederland vertegenwoordigde.

Fryslân Bop: wie was het in 1990?

Friesland, de geboorteprovincie van Joost Klein, leverde eerder twee acts met in totaal vier artiesten. Hiermee krijg je dus gelijk het antwoord uit de eerder gestelde vraag. In 1990 stonden als laatste Friezen de zussen Alice May en Karen Wood, beiden geboren in Harlingen, op het podium. Als duo Maywood, dat ooit een grote hit scoorde met Rio, zongen zij Ik wil alles met je delen. Maywood eindigde op de vijftiende plaats.

In 1986 vertegenwoordigden nog meer Friese zussen ons land op het Songfestival, toen de in Drachten geboren dames van Frizzle Sizzle. Hun lied Alles heeft een ritme eindigde dertiende.

Tot dusver stond nog geen enkele artiest uit Zeeland, Drenthe, Groningen of Flevoland op het podium.

Geen Frieslandverwijzing op Songfestival

Klein vertegenwoordigde zijn geboorteprovincie onder meer met de nummers Fryslân Bop uit 2022 en het Duitstalige Friesenjung dat vorig jaar uitkwam. In de Nederlandse inzending van dit jaar, Europapa, worden veel Europese landen en steden genoemd, maar een verwijzing naar Friesland ontbreekt. De 26-jarige zanger en rapper was bij de bookmakers lange tijd favoriet voor de top drie, maar zakte gisteren tot de zesde plaats. Het gaat dan over de finale, niet over de notering van vanavond.

🎸 Deelnemers tweede halve finale Songfestival De volgorde van de deelnemende landen van vanavond, waarbij de fans van Joost Klein lang moeten wachten. 1. Malta 2. Albanië 3. Griekenland 4. Zwitserland 5. Tsjechië 6. Oostenrijk 7. Denemarken 8. Armenië 9. Letland 10. San Marino 11. Georgië 12. België 13. Estland 14. Israël 15. Noorwegen 16. Nederland. Tien landen gaan naar de finale van zaterdag.

De droom van Joost Klein

Joost Klein gaat vanavond dan eindelijk zijn grote droom waarmaken. Na maanden van voorbereiding maakt de artiest zijn opwachting tijdens het Eurovisie Songfestival in Malmö. Op voorhand lijkt het halen van de finale voor Klein een formaliteit. De wedkantoren beschouwen hem als een van de favorieten om de tweede halve finale te winnen. Het publiek bepaalt namelijk volledig wie de uiteindelijke tien finalisten worden. Nederlandse kijkers mogen vandaag in tegenstelling tot afgelopen dinsdag stemmen. In de finale gaan ook de jury’s meestemmen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Beelden van hoe het publiek zojuist losgaat op Europapa. https://t.co/hMD4orVJze — Aran Bade (@AranBade) May 8, 2024

Gisteren liet Klein zijn act voor het eerst in het openbaar zien. Daaruit bleek dat hij geen verrassingen meer in petto heeft. Eerder werd bekend dat Appie Mussa als blauwe vogel optreedt en dat er ondertiteling in het outro zit. Zijn drie Songfestivalminuten bruisen echter van energie en de show eindigt kwetsbaar en intiem met een boodschap aan zijn overleden ouders.

Reacties