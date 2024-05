Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Derde editie The Passion Hemelvaart: wat is het en waarom niet op Hemelvaartsdag?

Vrijdag is het op televisie tijd voor de derde editie van The Passion Hemelvaart. Vrijdag? Ja, en dat heeft een reden. Dit moet je allemaal weten over het redelijk succesvolle broertje van het al jaren op Witte Donderdag gehouden The Passion.

2,4 miljoen mensen keken naar paasverhaal The Passion editie 2024 op NPO 1, met onder meer William Spaaij als Jezus en Angela Schijf als Maria. Zij traden op in Zeist. Velen vonden het een prima aflevering, al klonk er ook kritiek op de zang. Het aantal kijkers was gemiddeld te noemen, de grootste succesjaren waren 2014-2018 met telkens meer dan 3 miljoen belangstellenden. Wat kunnen we van de Hemelvaart-editie 2024 verwachten?

‘The Passion Hemelvaart op verkeerde dag’

Waarom is The Passion Hemelvaart op vrijdag?

Soms moet je prioriteiten stellen, hoor je weleens. De NPO doet dat, want Europa hield even geen rekening met ons koude kikkerlandje. Het Eurovisie Songfestival is namelijk vandaag, mét ‘onze’ Joost Klein namens Nederland in de halve finale. The Passion Hemelvaart tegelijkertijd op een andere zender brengen, levert natuurlijk amper kijkers op, dus de derde editie is morgen te zien. Voor wie niet kan wachten: NPO Start heeft de uitzending vandaag, op Hemelvaartsdag dus, wel klaarstaan.

Wie doen er mee tijdens deze The Passion Hemelvaart?

Dat zijn dezelfde zangers en acteurs als The Passion op 28 maart, kort voor Pasen. De hoofdrolspelers zijn William Spaaij (Jezus), Angela Schijf (Maria), Matteo van der Grijn (Petrus), Gaia Aikman (Maria Magdalena), Robbert Rodenburg (ongelovige Tomas) en verteller Kluun. De discipelen zijn onder onder meer Anna Speller, Jolijn Henneman, Sterre Woudenberg, Tamara Brinkman en Steven Brunswijk. Gastrollen zijn er voor RTL Nieuws-verslaggever Robbie Kammeijer en actrice Peggy Vrijens.

Het verhaal

Wat wordt er met dit verhaal eigenlijk verteld?

The Passion Hemelvaart gaat door waar de paasvertelling in The Passion eindigt. Het vertelt het verhaal van Jezus die is opgestaan uit de dood. Volgens de Bijbel is hij ‘opgevaren naar God’, 39 dagen na zijn opstanding (Hemelvaart wordt de veertigste Paasdag genoemd, alleen op tv dit jaar dus even de 41ste). Jezus vraagt aan zijn discipelen om zijn werk op aarde voort te zetten. In één woord samengevat gaat het over vertrouwen. Tijdens deze editie, zo maakte omroep KRO-NCRV bekend, zijn er belangrijke rollen weggelegd voor Maria Magdalena en Petrus.

👇 Is Hemelvaart altijd een vrije dag? Ja, Hemelvaartsdag is een officiële vrije dag in Nederland. Waar 5 mei – al was het deze keer op zondag – vaak een punt van discussie is, geldt dit voor Hemelvaart niet. Eén instantie maakt het beantwoorden van de vraag wat lastiger, namelijk de Rijksoverheid. Bij informatie over officiële vrijdagen staat op de website van de overheid geschreven: ‘Bent u in loondienst? Dan bent u zeer waarschijnlijk vrij.’ Vervolgens wordt er verwezen naar je cao.

Kerk werkt mee aan The Passion

Wat vindt de kerk ervan?

KRO-NCRV werkt voor The Passion Hemelvaart sinds 2022 samen met de Protestantse Kerk Nederland. Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie van deze Protestantse Kerk, ziet door de uitzending licht in donkere tijden: „Voordat Jezus terug naar de hemel gaat, zendt Hij eerst zijn discipelen uit. Hij geeft hen de opdracht om de wereld in te gaan. Dat is ook de kern van het verhaal dat we met The Passion Hemelvaart willen vertellen. Hoe donker het ook is, kijkend naar de situaties die spelen in de wereld, hebben wij de opdracht meegekregen om hoop en licht om ons heen te verspreiden.”

The Passion Hemelvaart is vandaag op NPO Start te zien. Morgen (vrijdag 10 mei) om 20.30 uur op NPO 1. Voor blinden en slechtzienden is de uitzending ook beschikbaar met audiodescriptie via de Earcatch-app.

