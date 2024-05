Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de grootste concurrenten van Joost Klein

Donderdag staat ‘onze’ Joost Klein in de halve finale van het Eurovisie Songfestival. De meeste mensen zijn het erover eens dat hij daar zonder kleerscheuren doorheen komt, dus de finale lijkt een zekerheidje. Wie zijn daar zijn grootste concurrenten?

Klein denderde onlangs nog de top drie binnen bij de bookmakers, maar na de eerste repetitie is hij een paar plekken gezakt. Eerder verloor Klein zijn derde plek aan Italië. Door de stijging van Oekraïne staat hij nu op de vijfde plaats. Europapa heeft volgens de bookmakers nu nog maar 8 procent kans om het songfestival te winnen. Hier vind je trouwens alles wat je moet weten over het liedjesfestijn.

De grootste concurrenten van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Kroatië)

Hoe het er nu voorstaat, denken de bookmakers dat Rim Tim Tagi Dim van Baby Lasagna er zaterdag met de winst vandoor gaat. Volgens de wedkantoren heeft het lied een winkans van 23 procent.

Baby Lasagna is de alterego van Marko Purisic uit Kroatië. Hij schreef het nummer zelf, een humoristisch en lichtvoetig lied over jonge Kroaten die hun land verruilen voor plekken waar ze meer kansen krijgen. Het is vergelijkbaar met Europapa, in de zin dat er humor, maar ook een diepere laag in zit.

Verwacht een vleugje hardrock, klederdracht, een aanstekelijk deuntje, herkenbare dansjes, vuurwerkeffecten en grappige zinnen. „In my anxiety attacks, I am going miss you all, but mostly the cat.”

Nemo – The Code (Zwitserland)

De Zwitserse Nemo heeft met The Code een tijd lang op één gestaan, maar werd vorige week van de troon gestoten door de Kroatische inzending. Het lied vertelt het verhaal van Nemo’s non-binaire identiteit. Nemo voelt zich man noch vrouw, worstelde daar lang mee en had het gevoel dat er een code gekraakt moet worden. De winkans wordt geschat op zo’n 18 procent. The Code is het enige nummer uit dit lijstje tegen wie Joost Klein het in de halve finale al op moet nemen.

Alyona Alyona & Jerry Hei – Teresa & Maria (Oekraïne)

De huidige nummer drie met een winkans van 14 procent is Teresa & Maria van Alyona Alyona & Jerry Hei, een Oekraïens vrouwenduo. Het is een lied met afwisselend gezang en rap en gaat over hoop, geïnspireerd door de rooms-katholieke heilige Moeder Teresa en de Maagd Maria. Het duo geeft aan dat het nummer niet per se om deze figuren draait, maar ze symbool staan voor „liefdadigheid, liefde, [en] eenwording”. Het lied is aanstekelijk, meeslepend en ook niet onbelangrijk: Oekraïne heeft ongetwijfeld nog steeds de gunfactor.

Angelina Mango – La Noia

Het vrolijke en opzwepende nummer La Noia (Italiaans voor verveling) van de Italiaanse Angelina Mango belandt volgens bookmakers op de vierde plek. Mango haalde voor het nummer inspiratie uit cumbia, een dans- en muziekstijl uit Latijns-Amerika. Italië is direct geplaatst, dus als Joost Klein de finale haalt (en dat lijkt onvermijdelijk), dan moeten ‘we’ het sowieso opnemen tegen dit lied.

