Zoveel geld hebben Nederlanders te besteden per leeftijd

Leuk en aardig, een goed salaris, maar uiteindelijk draait het om het besteedbaar inkomen. Hoeveel geld hou je over voor particuliere uitgaven? Dankzij de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten we hoeveel geld Nederlanders gemiddeld te besteden hebben per leeftijd.

Het gaat hier om het besteedbaar inkomen per huishouden, gerangschikt op de leeftijd van de hoofdkostwinner. Voor alle duidelijkheid: dit bestedingsbedrag, ook wel secundair salaris genoemd, is het inkomen dat huishoudens kunnen aanwenden voor particuliere consumptie.

Mediaan versus gemiddeld besteedbaar inkomen

Het gemiddelde besteedbaar inkomen van alle Nederlandse huishoudens is 48.400 euro per jaar. De mediaan, het meest voorkomende secundaire salaris, ligt met 39.500 euro per jaar een stuk lager.

Het gemiddelde ligt zo hoog door het grote aantal huishoudens, 141.000 om precies te zijn, meer geld te besteden hebben dan 140.000 euro per jaar. Deze huishoudens trekken het gemiddelde onevenredig omhoog.

In de onderstaande tabel zie je het gemiddelde besteedbaar inkomen per leeftijdscategorie van de hoofdkostwinner. Zoals je ziet, zit je vooral tussen je 45ste en 55ste goed in de slappe was. Het zijn data van het CBS uit 2023, dus de bedragen zullen nu allicht iets hoger liggen.

Leeftijdscategorie Gemiddeld besteedbaar inkomen Mediaan besteedbaar inkomen Tot 25 jaar €17.500 €13.600 25 tot 35 jaar €43.200 €38.000 35 tot 45 jaar €55.600 €50.400 45 tot 55 jaar €62.800 €54.600 55 tot 65 jaar €56.600 €47.700 65 tot 75 jaar €41.700 €35.400 boven de 75 jaar €32.000 €27.900 Bron: CBS

