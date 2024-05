Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutte fel over geweld bij studentenprotesten en ook anderen delen harde mening

Demissionair premier Mark Rutte en andere politici reageren afkeurend op het geweld bij de studentenprotesten in Amsterdam. Het is voor het eerst dat de premier reageert op de ongeregeldheden door pro-Palestijnse protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Daarbij zijn inmiddels 36 betogers aangehouden en vijf agenten gewond geraakt.

Dat laatste meldde de Amsterdamse korpschef Frank Paauw in het programma Sven op 1 op NPO Radio 1. Rutte laat op X weten dat de demonstraties op en rond de UvA „in de laatste dagen duidelijk over grenzen heen gaan”. „Demonstreren mag. Altijd. Maar geweld gebruiken tegen de politie en vernielingen aanrichten mag nooit. Stop daarmee!”

‘Hardere woorden’

Ook zegt hij dat het geweld in Gaza „steeds vaker en met steeds hardere woorden in de schoenen van Joodse Nederlanders” geschoven wordt. „Onterecht! Het is een vorm van antisemitisme die we luid en duidelijk moeten blijven bestrijden. Niet zwijgen, niet wegkijken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De gebeurtenissen op en rond de UvA in de laatste dagen gaan duidelijk over grenzen heen. Demonstreren mag. Altijd. Maar geweld gebruiken tegen de politie en vernielingen aanrichten mag nooit. Stop daarmee! Steeds vaker en met steeds hardere woorden wordt het geweld in Gaza in… — Mark Rutte (@MinPres) May 9, 2024

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz is eveneens fel op X over het geweld bij de studentenprotesten. „De relschoppers die dit op hun geweten hebben moeten de rekening en de bijbehorende straffen krijgen. Want dit accepteren we niet. Nooit.”

👇 Sporen zichtbaar In delen van de Amsterdamse binnenstad zijn vanochtend nog duidelijk de gevolgen zichtbaar van het pro-Palestijnse protest dat daar dinsdag en gisteren plaatsvond. Een ANP-fotograaf ziet op het Binnengasthuisterrein van de Universiteit van Amsterdam (UvA) stapels met stoeptegels en pallets liggen. Ook zijn veel muren en ramen op het terrein bespoten met teksten als ‘All eyes on Rafah‘ en ‘From the river to the sea‘. Een deel van de door de betogers opgeworpen barricades belandde woensdag overigens in de gracht.

Ook andere politici reageren afwijzend op de ontwikkelingen rond de studentenprotesten. Zo schrijft D66-partijleider Rob Jetten: „De verwoesting in Gaza maakt veel mensen boos. Mij ook. De oorlog in Gaza moet stoppen. Een staakt-het-vuren is dringend nodig. Veel mensen gaan de straat op om te demonstreren. En dat mag, altijd. Demonstreer met woorden. Niet met vernieling en geweld.”

‘Geweld is onacceptabel’ bij studentenprotesten

Volgens Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) is er ‘alle aanleiding’ om te demonstreren ‘tegen de humanitaire catastrofe die in Gaza wordt aangericht, maar houd het vreedzaam’. „Geweld is onacceptabel.”

PVV-leider Geert Wilders reageerde eerder al op de ongeregeldheden bij de studentenprotesten. „Dat krijg je ervan, bestuurders en politici die jarenlang wegkeken. Jullie lieten onze grenzen wagenwijd openstaan voor antisemieten, voor mensen die onze cultuur haten, die onze normen niet delen, die zich superieur aan ons achten en onze samenleving nu met geweld afbreken”, reageerde hij op X.

Reacties