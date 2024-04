Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Patricia Paay vond rijk zijn moeilijk: ‘Alsof je niets meer te wensen hebt’

Het artiestenbestaan blijkt niet altijd rozengeur en maneschijn te zijn. Patricia Paay geeft toe te hebben genoten van de bekendheid en de rijkdom, maar stelt ook dat het best moeilijk was af en toe om rijk te zijn.

„Ik heb ervan genoten, maar vond het ook best moeilijk om rijk te zijn. Met zoveel geld op de bank lijkt het alsof je niets meer te wensen hebt”, vertelt Paay aan De Telegraaf. „Als je iets wil, dan kun je het kopen.”

Binnen handbereik

De ‘als je iets wil, dan kun je het kopen’ gedachtegang paste Paay dan ook vaak toe. Voor haarzelf, maar ook voor haar zus Yvonne en haar dochter Christina Curry.

„Het allemaal maar binnen handbereik hebben maakt een aanschaf op den duur ook minder bijzonder. Dat meen ik. Je kunt nergens meer echt naar uitkijken of je erop verheugen. Als ik nu een leuke armband zie, dan zegt Robbert: ‘Nou, dan gaan we ervoor sparen.’ Dat doet wat met je enthousiasme”, vertelt Paay, die zondag 75 jaar wordt.

‘Niet de leukste tijd uit mijn leven’

Paay noemt rijk zijn niet de „leukste tijd” uit haar leven. „Eerder zwaar.Mensen om je heen veranderen, bestoken je ineens met allerlei ongevraagde adviezen of het raakt je persoonlijk.”

Haar ex-man Adam Curry veranderde door het geld dat ze hadden, is Paay van mening. „Heel onaantrekkelijk om te zien. Ik ben altijd dezelfde vrouw gebleven, terwijl hij van mening was dat ik moest meebewegen met de nieuwe fase in ons leven. Praten, babbelen, leuk doen, oftewel: netwerken. Hij noemde mij contactgestoord, ik hem arrogant.”

In Chateau Meiland VIPS gaf Paay vorige week ook al toe dat artiestenbestaan niet altijd even leuk was. Ze beschreef het aan de tafel met de Meilandjes zelfs als „heel eenzaam”. Ook zanger Wolter Kroes deed in die aflevering een boekje open.

Reacties