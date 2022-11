Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik zie een spaarrekening niet als optie voor een grote buffer’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 41-jarige Ron, die een moderne kijk op spaarrekeningen heeft.

Naam: Ron

Leeftijd: 41

Beroep: zzp’er marketing en communicatie

Woonsituatie: koophuis, met vrouw en twee kinderen (3 en 1 jaar)

Bruto inkomensrange laatste maand: 4500 – 5000 euro, maandelijks variabel

Bruto gezamenlijk maandinkomen met partner: Meer dan 7500 euro

Geld maakt (niet gelukkig)

Met welke blik op geld ben jij opgevoed?

„Ik kom niet uit een geldbewust gezin. Beide ouders werkten in het onderwijs en ik ben opgegroeid met het idee dat geld niet het belangrijkste is in het leven. Tegelijkertijd kreeg ik niet zomaar alles wat ik wilde, maar er waren ook geen zorgen over geld. We waren een middenklasse gezin.”

Is er een moment geweest waarop jouw kijk op geld is veranderd?

„Afgelopen zomer ben ik zzp’er geworden, waardoor geld een nieuwe betekenis heeft gekregen. Ik krijg geen salarisstrookje meer waarbij alles keurig is geregeld. Zo ben ik veel bewuster naar geld gaan kijken. Daarnaast is één van mijn huidige opdrachtgevers een cryptobedrijf. Daardoor ben ik veel bezig met de vraag, wat is geld nou eigenlijk?

Toen ik vader werd, ben ik ook anders naar geld gaan kijken, de kinderen zijn nu 3 en 1 jaar. Met kinderen wordt het leven een stuk duurder. Daar kun je je op de korte termijn natuurlijk goed op voorbereiden, maar het dwingt me ook tot nadenken over de lange termijn. Straks gaan ze naar school en wordt alles nog duurder. Wie weet willen ze later ook nog studeren, of een huis kopen.

Mijn ouders hadden vroeger een spaarrekening voor mij. En de deal was dat ze mijn rijbewijs zouden betalen als ik niet zou roken. Dat laatste is niet gelukt, dus mijn rijbewijs heb ik betaald van een deel van die spaarrekening van mijn ouders. Naast m’n rijbewijs heb ik dat geld – heel puberaal – aan onzin uitgegeven. Het was een soort opstartbedrag van rond de 5.000 gulden.”

De rest van het geld heb ik – heel puberaal – aan onzin uitgegeven.

Heb je zo’n zelfde rekening voor je kinderen geopend?

„Ons eerste kind werd geboren vlak voor de coronacrisis. Daarna begon de crisis en de hyperinflatie, waardoor ik me ging afvragen wat een spaarrekening nog voor zin heeft. Je bent met een spaarrekening geld aan het weggooien.

Een ouderwetse spaarrekening voelt daardoor niet meer als een optie. Daarom hebben wij voor de kinderen niet zo’n rekening geopend. Nu denk ik na over andere opties. Het huis sneller afbetalen, of beleggen in goud of crypto. Met crypto-investeringen ben ik al begonnen, maar wel met kleine bedragen per maand. Misschien wordt dat in de toekomst wel een stabieler alternatief dan geld, als je kijkt naar de huidige inflatie.”

Heb je nog wel een spaarrekening?

„Ja, voor gezamenlijke kosten op korte termijn. Die rekening is een buffer voor bijvoorbeeld onderhoud aan het huis, of een nieuwe wasmachine. Er staan een paar maandsalarissen op die rekening en ons vakantiegeld gaat daar ook naartoe. Ik zie die rekening eigenlijk als een gewone bankrekening, die toevallig ‘spaarrekening’ heet. De spaarrekening zie ik niet als de geschikte optie voor de buffer voor mijn kinderen later.

Ik vind het belangrijk dat geld niet leidend hoeft te zijn bij keuzes die mijn kinderen later willen maken. Dan heb ik het niet over de aanschaf van een Ferrari, maar wel over een dure studie. Wie weet hoe het leenstelsel er dan uitziet? Het zou mooi zijn als we dat later kunnen bieden, maar voor nu hebben we dat kapitaal niet.”

Heb je ooit geldstress ervaren?

„Ja, in de fase na mijn studie. Tijdens mijn studie accepteerde ik dat ik moest lenen, maar daarna viel het salaris tegen. Daarnaast vielen de gunstige studentenregelingen weg, dus dan betaal je ineens volle bak. Als er dan belastingbrieven op de mat vallen, levert dat stress op.”

Hoe groot was die studieschuld?

„35.000 euro. Die overigens nog steeds niet helemaal is afgelost.”

Toch is het nog wel gelukt om een huis te kopen.

„Die studieschuld heb ik bij het sluiten van een hypotheek heel tactisch verzwegen.”

Spaar je nu een vast bedrag per maand?

„Nee, dat bedrag is flexibel. Dat hangt natuurlijk ook van mijn eigen zaak af, en nu ook van de energiekosten en inflatie. Wij zitten in een behoorlijke luxepositie, dus het doet minder pijn om daarop in te leveren. Maar de zorgen die iedereen nu heeft, hebben wij ook. Hoe lang houdt de maatschappij het vol met 10 procent inflatie? Daarom vind ik de keuze om te investeren in alternatieven reëel.”

Zou je met maandelijks 1000 euro extra, op lange termijn gelukkiger zijn?

„Als ik nu een smak geld krijg – en 1000 euro vind ik veel geld – dan word ik daar wel blij van. Toch denk ik ook dat het snel went, waardoor je daar op lange termijn niet zozeer gelukkig van wordt. Maar van vrije tijd of reizen die je daarmee kunt kopen, word ik wel gelukkig.”

Geld maakt niet gelukkig… Of toch wel?

„Geld zelf maakt niet gelukkig. Daarom ben ik ook geen goede spaarder. Ik word niet blij van heel veel geld bezitten, maar wel van leuke dingen doen met dat geld. Er zijn veel dingen waar ik gelukkiger van word, dan alles kunnen betalen wat ik wil. Ik denk dat je met weinig geld en goede sociale contacten om je heen op de lange termijn even gelukkig kunt zijn, als met veel geld.”

💶 Ook (anoniem) meedoen? Ook meedoen aan Geld maakt (niet) gelukkig? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. Geld maakt niet gelukkig.

Meer artikelen lezen over Geld & Carrière? Dat kan hier.