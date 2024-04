Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twee 20-jarige mannen opgepakt om bangalijst Utrechtse studenten

Twee twintigjarige Utrechters zijn opgepakt omdat zij verdacht worden van het maken van de eerste bangalijst over Utrechtse studenten die online circuleerde. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt berichtgeving hierover van het AD.

De bangalijst waar de verdachten voor zijn aangehouden, is opgesteld door leden van het Utrechtsch Studenten Corps (USC). In de powerpointpresentatie worden leden van de vrouwelijke studentenvereniging UVSV „besproken op basis van hun uiterlijk”. Later circuleerde er nog een bangalijst, maar het is niet bekend wie die heeft gemaakt. Het USC meldde aanwijzingen te hebben dat de tweede lijst niet door leden is gemaakt.

De verdachten zijn woensdag verhoord en konden daarna gaan. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen of de mannen lid zijn van het USC. In totaal liggen er vijftien aangiftes voor de zaak rondom de bangalijsten, meldt het OM. Het onderzoek loopt.

Het USC schorste eerder al een aantal leden naar aanleiding van de lijst. Ook besloten de Hogeschool Utrecht (HU) en de Universiteit Utrecht (UU) de studentenvereniging voor de rest van dit kalenderjaar niet meer financieel te steunen.

ANP

