Dit is waarom iedereen zich ‘oud’ voelt op een andere leeftijd

Ouder worden: in het begin is het leuk, daarna wordt het voor velen toch elk jaar een lastig onderwerp. Maar de één voelt zich al oud als hij of zij 30 is en de ander voelt zich nog fris en fruitig halverwege de 60. Waar heeft dit mee te maken?

Volgens psychoanalytica Trui Missinne kunnen mensen met een narcistische kwetsbaarheid gevoeliger zijn voor zo’n ‘enge’ leeftijd, dat je er enorm tegenop kijkt op 40 te worden, bijvoorbeeld.

Eeuwig jong

Geen zorgen – als je ook zo’n ‘persoonlijke enge leeftijd’ hebt, ben je niet direct een narcist of iemand met een narcistische kwetsbaarheid. „Het ligt in onze menselijke natuur om pijnlijke dingen weg te duwen of te ontkennen. Maar een van de universele waarheden over het leven, waar niemand aan ontsnapt, is evenwel dat we allemaal ouder worden en uiteindelijk sterven”, stelt psychoanalytica Trui Missinne in een interview met HLN.

„Onbewust wanen we ons voor eeuwig jong, zoals in onze dromen. Maar de realiteit is in zekere zin traumatisch. In de spiegel kijken en beseffen dat je oud bent geworden, dat je rimpeltjes ziet die er eerst niet waren, dat is niet makkelijk. Als we dat niet kunnen aanvaarden, worden we angstig.”

Op welke leeftijd ben je oud?

Het is dus helemaal niet gek dat ouder worden soms gevoelens van angst met zich meebrengt. Maar waarom voelt Linda zich oud als ze 35 wordt en Anna pas als ze tegen de 70 is? Volgens klinisch psychologe Leslie Hodge heeft dit te maken met de verwachtingspatronen die elk mens over zijn of haar leven heeft. Die verschillende namelijk van persoon tot persoon.

Maar dat is niet het enige: ook je omgeving speelt een rol. „Als al je vrienden en vriendinnen op jouw leeftijd al getrouwd zijn met kinderen, dan kan verjaren als single extra pijnlijk voelen. De reden dat iedereen een andere leeftijd vreest, is de combinatie van al die factoren: je verwachtingen ten opzichte van jezelf en jouw reflectie ten opzichte van je omgeving.”

‘Meeste mensen voelen zich jonger’

De leeftijd waarop je je écht oud voelt, is daarom ook voor iedereen anders. „Men stelt ook vast dat de kloof tussen hoe oud je bent en hoe oud je je voelt, toeneemt naarmate je ouder wordt. Mensen rond de zeventig voelen zich pakweg vijftien procent jonger dan ze zijn, mensen van rond de zestig voelen zich zo’n tien procent jonger. Je ziet dat dat varieert”, legt de klinisch psychologe uit.

„Sommigen blijven zich voor altijd jong voelen, en dat is heel iets positiefs. De meesten onder ons voelen zich vooral jonger. En mensen die zich jonger voelen dan ze zijn, zijn gelukkiger en levenslustiger.”

