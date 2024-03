Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Patricia Paay en Wolter Kroes vertellen in Chateau Meiland VIPS over eenzaamheid

Er zijn weer twee nieuwe BN’ers welkom in Chateau Meiland VIPS. Dit keer zijn het Wolter Kroes en Patricia Paay die de Meilandjes komen vergezellen. Aan tafel kaarten de bekende Nederlanders het artiestenbestaan aan. Dat heel leuk kan zijn, maar soms ook heel eenzaam.

„Je bent nooit op een verjaardag van familie, je bent nooit op feestjes, je bent altijd weg, alle weekenden zitten volgeboekt”, beschrijft Wolter Kroes.

Paay en Kroes in Chateau Meiland

Paay herkent zich hier wel in. Zij beschrijft het artiestenbestaan ook als „heel eenzaam”. „Je hebt natuurlijk een heel beperkt sociaal leven en heel weinig echte vrienden”, vult Kroes aan. Vooral doordat de zanger in het weekend soms wel zes optredens heeft, is er weinig ruimte voor andere dingen. Kroes kan bijvoorbeeld bijna nooit bij verjaardagsfeesten in het weekend zijn.

Met kerst is het hetzelfde verhaal: „En met de kerst zitten de mensen allemaal lekker te eten en jij staat te zingen.” Maar daar is Paay inmiddels wel mee gestopt. „Toen heb ik gezegd: dat doe ik niet meer.” Zij wilde ook gewoon met het familie de feestdagen vieren, in plaats van ‘alleen’ op het podium.

Kroes snapt Paay. Ook hij spendeerde de feestdagen vaak met zijn fans, in plaats van met zijn eigen dierbaren. Hij is daarom ook gestopt met werken tijdens de feestdagen. Nu spendeert hij deze ‘gewoon’ met zijn eigen familie. Voor de familie Meiland klinken de verhalen van Kroes en Paay niet onbekend: zij zijn inmiddels óók een bekende naam in Nederland. De Meilandjes hebben alleen het ‘geluk’ dat ze met z’n allen bekend zijn geworden.

‘Seks houdt je jong’

„Jongens, ik heb heel goed nieuws”, begint Kroes plots aan tafel. De familie Meiland en Paay kijken verbaasd op. Om even luchtigheid in het zware gesprek te brengen, begint Kroes ineens te zingen. „Over honderd jaar zijn jullie allemaal dood, over honderd jaar zijn jullie allemaal dood. Jij ook en ik ook.”

De afleidingsmanoeuvre werkt: iedereen schiet in de lach. Paay maakt zelfs een opmerking dat „Cher en zij niet oud willen worden”. Kroes denkt dat echter anders over: „Luister, jij hebt een man van 36, jij hebt nog seks op je 90ste.” Dat is iets waar Paay het wel mee eens is: „Ja daarom, dat houdt je jong.”

