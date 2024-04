Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ouders van mishandelde kinderen op zorgboerderij doen hun verhaal: ‘Duiveluitdrijving tegen autisme’

Op zorgboerderij United Souls in Ede zijn kinderen ‘uitgebuit en mishandeld’, vertelden een aantal ouders onlangs. Zij luidden de noodklok over wat er allemaal gaande was binnen de zorgboerderij. Gisteravond schoven twee moeders aan bij Op1, net als journalist Ilse Schoenmakers, om het één en ander te duiden.

„Wat gebeurde daar allemaal?”, wil Op1-presentatrice Carrie ten Napel van Schoenmakers weten, doelend op de zorgboerderij. Zij legt uit dat Omroep Brabant, waarvoor zij werkt, werd getipt door ouders. „Deze mensen hadden hun kinderen naar een zorgboerderij gebracht, onder andere omdat ze autisme hebben. Zij dachten dat ze daar veilig zouden zijn en in een veilige en prettige omgeving vermaakt zouden worden.” De realiteit bleek echter anders.

Undercover in Nederland ontdekte begin vorig jaar ook misstanden bij een zorgboerderij, toen in Groningen. Alberto Stegeman sprak van ‘overduidelijk geen incidenten’, maar stelselmatige mishandelingen.

Misstanden op zorgboerderij United Souls

Volgens Schoenmakers was de zorgboerderij in het begin wel een fijne plek, maar veranderde dat. „Gaandeweg radicaliseerde de eigenaresse in het geloof”, vertelt de journalist. „Kinderen kregen steeds meer te horen dat hun autisme weg zou gaan als ze zich zouden laten dopen. Elke ochtend begon met een gebed, de kinderen werkten veel en waren vooral met het geloof bezig.”

Indra’s dochter ging naar de zorgboerderij en dat daar specifieke ideeën werden ingefluisterd, merkte ze al snel. „Ze kwam op een dag thuis en zei dat homoseksualiteit een ziekte was”, zegt Indra. „Daar zijn wij het absoluut niet mee eens en zo voeden wij ook niet op. Iedereen is gelijk. Ik merkte dat dat haar heel erg belastte.”

‘Spraken in tongentaal’

Daniela’s twee zoons gingen naar United Souls, vanaf 2018. In 2020 begon de tegenzin erg op te spelen. „Ze klaagden over hard werken, in het begin was dat niet zo. Toen deden ze nog leuke, kindvriendelijke activiteiten. Hutten bouwen, eigenlijk gewoon wat je verwacht van een zorgboerderij.” Het verschil was dat er op dat moment ook begeleiders waren die niet ‘in het geloof’ waren.

„Uiteindelijk waren er steeds minder kinderen en de begeleiders die leuke dingen deden met de kinderen, die verdwenen ook”, zegt Daniela. Ze noemt dat dat achteraf een vreemde ontwikkeling is, maar dat het destijds nog niet opviel als alarmerend. „Wat me heel erg opviel, is dat ze klaagden over veel en hard werken. Toen ze op een dag thuiskwamen en tongentaal spraken, belde ik de eigenaresse.”

De eigenaresse zou zijn geradicaliseerd in haar geloof en veel met gebedsgenezers bezig zijn. De ouders spreken van geestelijk misbruik, omdat kinderen mee werden genomen naar bevrijdings- en genezingsdiensten en daar niks over mochten zeggen. Ook werd hen aangepraat dat hun stoornis ‘demonisch’ was. De eigenaresse ontkent echter dat zij kinderen meenam naar bevrijdings- en genezingsdiensten.

Er is een klacht ingediend bij het Istituut voor Agrarisch Recht, dat klachten afhandelt voor de Coöperatie Boer en Zorg. Dat is de brancheorganisatie waarbij de zorgboerderij is aangesloten.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

Reacties