Volgens GroenLinks-PvdA doet Israël mogelijk aan ‘apartheid’

Volgens GroenLinks-PvdA lijkt de situatie in de bezette Palestijnse gebieden op apartheid. Het is daarom volgens de partijen nodig dat het Internationaal Strafhof onderzoek doet naar de handelswijze van Israël.

Het is niet voor het eerst dat de handelswijze van Israël de stempel ‘apartheid’ krijgt. Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Rights Watch bestempelen het beleid van de Israëlische regering richting de Palestijnse bevolking al enige tijd op die manier.

Onlangs noemde de VN al dat Israël honger mogelijk als wapen gebruikt, omdat het de grenzen met Gaza controleert en weinig tot geen hulp doorlaat. Trouw schrijft vandaag over GroenLinks-PvdA en het feit dat ook zij mogelijk het woord ‘apartheid’ gaan gebruiken wanneer ze spreken over Israël en de bezette Palestijnse gebieden.

De besturen van de twee partijen leggen de kwestie eind april voor aan de leden op het verkiezingscongres richting de Europese verkiezingen. Als de leden instemmen, zal voor het eerst een grote partij de situatie in de bezette gebieden zo gaan beschrijven. De partijbesturen steunen het idee, maar laten de beslissing over aan de leden.

Meer hulp toegelaten in Gazastrook

Inmiddels heeft Israël besloten meer hulp toe te laten in de Gazastrook, nadat VS-president Joe Biden dat eiste. Gisteravond maakte het veiligheidskabinet van Israël bekend dat er tijdelijk humanitaire hulp geleverd mag worden aan Gaza. Ook gaat Israël meer leveringen toestaan vanuit Jordanië via de grenspost Kerem Shalom.

„De verhoogde hulp zal een humanitaire crisis voorkomen”, aldus een mededeling van Netanyahu, „en is van cruciaal belang voor het verzekeren van de voortzetting van de gevechten en het bereiken van de oorlogsdoelen.”

De VS voorzien Israël van wapens, maar in Washington is sprake van „groeiende frustratie” jegens Israël, zei het Witte Huis gisteren. Voor het eerst heeft president Joe Biden gewaarschuwd dat de Amerikaanse hulp voortaan afhangt van de handelingen van Israël.

De VS eisten een toename van de humanitaire hulp, de opening van extra grensovergangen en een afname van het geweld tegen burgers en met name hulpverleners. Daarvan kwamen er eerder deze week zeven om bij een Israëlische aanval op een hulpkonvooi van de ngo World Central Kitchen (WCK). Eerder donderdag noemden de Spaanse ngo’s Open Arms en WCK die aanval juist als reden dat ze stoppen met hun pogingen hulpgoederen over zee naar Gaza te brengen.

