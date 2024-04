Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Helft jonge mannen ziet straatintimidatie tegen vrouwen en doet niets

53 procent van de jongens en mannen tussen de 16 en de 25 jaar heeft in het afgelopen jaar gezien hoe vrouwen te maken kregen met straatintimidatie. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos I&O uit, dat Plan International heeft laten uitvoeren.

77 procent van de jongens en mannen deed of zei niets toen zij deze straatintimidatie zagen gebeuren. Het ging hierbij vooral om staren, fluiten of het naroepen van een vrouw.

Straatintimidatie

Aan het onderzoek over straatintimidatie deden ongeveer 1000 jongens en mannen tussen de 16 en 25 jaar oud mee. Plan International toont onder meer aan dat meer dan een derde van de mannen in het afgelopen jaar heeft gezien hoe een vrouw werd nagestaard en een kwart hoe een vrouw werd nagefloten. 16 procent was daarnaast getuige van het naroepen met seksuele opmerkingen en bij 13 procent waren dit beledigende opmerkingen. Ook het nasissen, betasten, in het nauw drijven en het vragen om seksuele handelingen werden genoemd als voorbeelden.

Hierbij heeft het grootste deel van de mannen niets gezegd of gedaan. 40 procent vond het nafluiten niet belangrijk of ernstig genoeg, blijkt uit het onderzoek. Een kwart greep niet in omdat ze niet wisten wat ze moesten doen en een op de vijf was bang voor negatieve reacties. Bijna een kwart vindt het oké om vrouwen op straat ‘complimenten’ te geven over hun lichaam.

Ongemak en onveiligheid

Voor vrouwen komen die ‘complimenten’ vaak heel anders over. Maar Plan International concludeert dat mannen dit niet altijd doorhebben. Volgens het onderzoek zien jongens en mannen namelijk niet altijd in dat bepaald gedrag meisjes en vrouwen een gevoel van ongemak en onveiligheid kan geven.

Zo vertoonde een derde van de jonge mannen zelf ongewenst seksueel gedrag. Het grootste deel, 25 procent, staarde een vrouw na. De jonge mannen zeggen dit onbewust te doen. Dit terwijl meisjes en jonge vrouwen aangeven het erg te vinden indringend te worden nagestaard of seksueel getinte opmerkingen te krijgen over hun uiterlijk of kleding, wees eerder onderzoek dat Plan International liet uitvoeren uit.

Seksuele straatintimidatie

„Nog te vaak wordt seksuele straatintimidatie niet herkend, als ‘niet zo erg’ bestempeld of ontkend, terwijl seksuele intimidatie en geweld meisjes en jonge vrouwen wereldwijd beperken in hun bewegingsvrijheid en kunnen leiden tot angst en trauma”, vertelt Garance Reus-Deelder, directeur van Plan International, tegen persbureau ANP.

Reacties