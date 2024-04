Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jordi speelt op Koningsdag quiz met koninklijke familie: ‘Amalia schijnt heel fanatiek te zijn’

Een paar quizvragen voorlezen, zal ons allemaal wel lukken. Maar wat als je die vragen moet stellen aan de hele koninklijke familie op Koningsdag? 538-dj Jordi Warners gaat / mag / moet dat toch écht doen. „Ik ben niet vaak zenuwachtig, maar nu…”

Jordi Warners is een vrolijke 28-jarige radioman, opgegroeid in Emmen, die van RTV Emmen tot Radio 538 een behoorlijke carrière aflegde. Trouwe luisteraars van laatstgenoemde zender kennen de huidige inwoner van Hilversum nu vooral van Jordi op de zaterdag- en zondagmiddag. Een beetje praten ‘voor het volk’ is hem dus niet vreemd, maar wat als koning Willem-Alexander, koningin Máxima, kroonprinses Amalia en zo’n beetje de hele Oranjefamilie voor je neus staat om antwoorden op jouw quizvragen te beantwoorden? Het gaat zaterdag op Koningsdag, live op de vaderlandse buis, toch echt gebeuren.

Koningsdag in Emmen én in Breda

Warners speelt het spel dat over Drenthe gaat samen met Qmusic-collega Jorien Renkema, oorspronkelijk ook afkomstig uit Emmen. De weersvoorspelling voor Koningsdag is inmiddels heel behoorlijk, nu nog een goede quiz… Metro belde met Jordi Warners, die zaterdag na Emmen direct afreist naar Breda, waar voor de negende keer het uitverkochte festival 538 Koningsdag wordt gehouden.

Mooi dagje ‘Emmen – Breda’ voor je… Hoe zit je dag eruit vanaf de wekker?

Jordi Warners: „Ik slaap voor de gelegenheid bij mijn moeder in Emmen, want ik moet volgens mij om half acht op locatie zijn. Op vrijdag hebben we al repetities en een officiële doorloop met een nep-koninklijke familie die de hele Koningsdagroute loopt. Zaterdagmorgen heb ik visagie, styling, nog een keer repeteren, van alles en nog wat en dan komt de familie om vijf voor twaalf bij Jorien en mij op het plein aan om een kwartier lang de quiz te spelen.

Hopelijk stap ik rond kwart voor één, één uur op de motor richting Breda. De motor lijkt me op deze dag wat handiger dan de auto. Op 538 Koningsdag maak ik een radioshow van zes tot acht ‘s avonds en daarna ben ik tot 23.00 uur live op tv om de kijkers thuis bij te praten en interviewtjes met artiesten te doen.”

Hoe gaat de quiz in z’n werk?

„De koninklijke familie wordt in vier teams opgedeeld. Achter ieder team komt een tribune te staan met 25 kinderen uit de regio die mogen meedoen. De antwoorden op de vragen over Drenthe kunnen beantwoord worden met rood, wit, blauw en oranje. De kinderen houden een kleur omhoog en dan kan de koninklijke familie bepalen welk antwoord ze geven.”

Wie zijn er allemaal bij?

„Op prinses Beatrix na, volgens mij eigenlijk iedereen.”

Facebook openen met grote gevolgen

Hoe is dit zo tot stand gekomen?

„Dat vraag ik me tot de dag van vandaag ook nog steeds af… Maar ik kom uit Emmen, heb er mijn eerste meters gemaakt en zo de liefde voor de stad en de regio ontdekt. Ik maak ook video’s over Emmen en over dialect. Ik zit niet vaak meer op Facebook, maar opende het 2,5 maand geleden weer een keer. Eén van de organisatoren van Koningsdag had me daarop gevraagd of ik deel uit wilde maken van de route. Wat ik zou moeten doen, nog geen idee. Wc-potten gooien? Jorien was al gevraagd en toen kwam het idee van de quiz. Ik stond wel even met mijn oren te klapperen en sprong een gat door het plafond. Dit had ik absoluut nooit verwacht.”

Beetje valse gedachte: de koninklijke familie heeft de vragen nu toch allang thuis op het paleis liggen…?

„Haha, dat is absoluut niet zo. Ik weet van bijvoorbeeld een quiz die eerder in Amersfoort werd gespeeld, dat de koninklijke familie heel fanatiek is en graag wil winnen. Vooral Amalia schijnt heel fanatiek te zijn. Ik heb wel begrepen dat zij zich thuis voorbereiden, maar de vragen kennen ze niet. Tijdens de repetities spelen we ook met neppe vragen.”

Wordt Jordi Warners hier nog zenuwachtig van?

„Ja, mega. Ik ben niet zo heel vaak zenuwachtig voor dingetjes. Voor nieuwe of spannende dingen hoogstens een uur van te voren. Maar nu… Ik ben hier echt al twee weken zenuwachtig voor. In de podcast Kroon op Emmen (over Koningsdag in Emmen, red.) hoorde ik een NOS-regisseur zeggen dat hij het meeste naar de quiz uitkijkt en dat hij er veel van verwacht. Het zal het eerste moment zijn waarop je de koninklijke familie echt hoort praten. Ik voel wel druk, zeker als je weet dat er gemiddeld 2,2 miljoen mensen naar die uitzending kijken.”

Moeder op Koningsdag voor de buis

Wat zullen je ouders trots zijn…

„Ze zijn allebei megatrots. Ik weet nu al dat mijn moeder met haar telefoon voor de televisie gaan zitten filmen.”

Wat heb jij zelf met Koningsdag?

„Koningsdag is voor mij een feestdag, één van mijn favoriete feestdagen, waar ik ieder jaar naar uitkijk. Vooraf ben je een week lang bezig met wat voor weer het wordt, maar op de dag zelf is iedereen blij en in de oranjestemming. Zelf werk ik al tien jaar op deze dag, eerder al bij SLAM! Koningsdag, maar altijd met veel plezier. Voor die tijd slenterde ik meestal door de stad en ik heb ook wel een paar jaar op de vrijmarkt gestaan. Als kind vond ik het heerlijk om op z’n markt echte prullaria te kopen en naar de kermis te gaan, die ook altijd onderdeel van Koningsdag was.”

Een paar uur na de quiz sta je al weer op 538 Koningsdag. Wat is toch de kracht van dat altijd uitverkochte evenement?

„Als je ernaartoe gaat, weet je dat je de allerbeste artiesten van ons land gaat zien. Dat niet alleen, want we proberen er ook altijd een internationale naam bij te krijgen. Dit jaar is dat gelukt met Mark Ambor en ook Alok, een Braziliaanse dj die megahoog in de DJ Mag Top 100 staat. Een man die momenteel grote hits scoort. Verder is het gewoon enorm gezellig, met een echt festivalterrein waarop je terecht komt. Volgens mij is iedereen altijd vrolijk en ga je van singer-songwriter naar twintig minuten springen met een dj.”

🎸 Line-up 538 Koningsdag Een kleine greep uit een berg namen: Alok, Antoon, Claude, Davina Michelle, DI-RECT, Guus Meeuwis, Krezip, Kris Kross Amsterdam, Marco Schuitmaker, MEAU, Racoon, Roxy Dekker, Snelle, Snollebollekes, Son Mieux, Sunnery James & Ryan Marciano, Suzan & Freek en Tino Martin.

Heb je verrassingstips voor dit jaar?

„Misschien is 12.00 uur voor Koningsdag wat vroeg, maar ik zou toch wel de opening proberen mee te pakken. Vorig jaar was die ook heel bijzonder, met Son Mieux en een helikopter. Verder is de eindshow altijd speciaal. In 2023 was dat Armin van Buuren, maar ik weet niet of ik het over deze keer al mag zeggen. Laat ik daarom het 538-moment tippen om 5.38 uur. Daarmee pakken we ook altijd groots uit.”

Scherp…

Je geeft met 12.00 uur de allerslechtste tip… Sta jij dan niet een of andere belangrijke quiz ergens te spelen?

„Shit… dat is wel scherp, haha. Kijk dan maar live naar mij en Jorien en de opening van 538 Koningsdag later terug.”

Koningsdag met de quiz van Jordi en Jorien is te zien via de NOS. 538 Koningsdag (meer info lees je hier) is natuurlijk de hele dag op de radio. Tot 17.00 uur is het feest via SBS6 te bekijken en dan tot 23.00 uur op TV 538 (bij alle aanbieders op kanaal 538) en YouTube. SBS6 zendt vanaf middernacht ook een samenvatting uit.

