Gouden tips om de mentale strijd bij het hardlopen te verminderen

Hardlopen is niet alleen een fysieke strijd, ook mentaal word je tijdens een blokje om behoorlijk op de proef gesteld. Ben jij een type dat z’n gedachten niet kan uitschakelen, en constant afvraagt waarom je dit in hemelsnaam bent gaan doen? Geen zorgen, met deze hardlooptips, gefocust op je mentale staat, kom je er zo.

Je brein afleiden tijdens het hardlopen kan helpen om deze sport niet te zien als een crime, maar als een manier om te ontspannen.

Hardlooptips

Val jij niet onder de categorie marathon-lopers en is die welbekende runners high voor jou onbekend, dan kan het zijn dat je de lol in hardlopen nog niet hebt gevonden. Niet gek, want voor hardlopen heb je behoorlijk wat mentale kracht nodig.

Door met een rustig tempo te beginnen, kun je je lichaam laten wennen aan hardlopen. Er zijn tig schema’s beschikbaar die je stap voor stap begeleiden om binnen enkele weken vijf kilometer te kunnen rennen.

Zo houd je de mentale strijd vol

Leuk en aardig die schema’s, maar ze vertellen je niet hoe je die kilometers mentaal vol moet houden. Want gedachtes als „zal ik even gaan wandelen?”, zijn lastig uit je hoofd te zetten. Gelukkig zijn er een aantal trucjes die je erdoorheen kunnen slepen.

1. Focus je op de kilometer die je rent

Staat er vijf kilometer op de planning, maar zie je het na de tweede kilometer al niet meer zitten? Focus je dan niet op het grote doel (de vijf kilometer), maar breek het op in stukjes. Richt je op de kilometer die je op dat moment moet afronden.

2. Focus je op de omgeving

Je ademhaling die steeds sneller gaat, je voeten die op de grond stampen… Het zijn geen gezellige geluiden. Focus je daarom op de omgeving waar je rent. Wat zie je allemaal? Welke dieren spot je? Welke bloemen en planten zijn er onlangs opgekomen? Voor je het weet is er weer een kilometer voorbij.

3. Manifesteer dat je het kan

Dit klinkt zweverig, maar zal je op het mentale vlak enorm helpen. Neem afscheid van negatieve gedachtes die je vertellen dat hardlopen stom, zwaar en saai is. Door jezelf aan te praten dat je een echte hardloper bent die dit makkelijk volhoudt, zal dat blokje om een stuk minder pittig worden.

Bouw het rustig op

Het internet staat vol met video’s van professionele hardlopers die mijlenver rennen en de duurste hardloopspullen kopen, maar laat je hier niet door beïnvloeden. Als beginnende hardloper is het meten van je afstanden of hartslag nog helemaal niet van belang. Focus je daarentegen op je lichaam en je gevoel, zodat je niet te hard van stapel loopt. Neem ook deze vijf tips voor de beginnende hardloper mee.

