Zon, regen, lekker temperatuurtje? Dit wordt het weer op Koningsdag (en tijdens de Koningsspelen)

Koningsdag staat voor de deur en dat betekent volop activiteiten, festivals en evenementen in Nederland. En de meeste festiviteiten, zoals de Koningsspelen vinden buiten, in de open lucht, plaats. Hoe staat het met de weersvoorspelling rondom Koningsdag? Die ziet er in ieder geval een stuk rooskleuriger uit dan vorige week.

Toen schreef Metro namelijk al over de eerste voorspellingen. Een warme Koningsdag? Die leek nog ver weg. Het zou in die eerste voorspellingen tussen de 13 en 16 graden worden op de verjaardag van onze koning, met hier en daar en bui. Maar nu meldt weersite Weeronline dat er rond Koningsdag beter weer op komst is.

Vanaf vrijdag een weersomslag: warmere lucht en minder regen

De afgelopen dagen was het flink koud. Dat wordt veroorzaakt door een wind die uit het noorden waait. Die wind neemt al een ruime week lang koude lucht richting ons land mee, waardoor de temperatuur dagelijks niet veel verder komt dan 10 graden. Maar dat gaat vanaf vrijdag veranderen.

Op die dag vindt alweer de 11e editie van de Koningsspelen plaats. Op basisscholen worden tijdens de Koningsspelen activiteiten georganiseerd voor kinderen om meer te laten bewegen. „Vanaf vrijdag draait de wind richting het zuiden, waardoor zachtere lucht richting ons land wordt aangevoerd”, zegt meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline.

Vrijdag blijft het met 10 tot 13 graden nog vrij koud voor de tijd van het jaar. Er valt wel minder regen, maar helemaal droog blijft het waarschijnlijk niet. Ook dan worden enkele buien verwacht, zoals we de afgelopen week eigenlijk iedere dag wel te maken hadden met regen.

Dit is de temperatuur en neerslagkans op Koningsdag

En dan naar een dag later: Koningsdag. Dan wordt het nog een stukje warmer dan vrijdag. „De temperatuur loopt in het weekend nog een stuk verder op en ook de neerslagkansen zijn op dit moment vrij laag. De kans is op dit moment dus vrij groot dat Koningsdag droog en vrij zonnig verloopt!”, is de weersite positief.

Het wordt op Koningsdag 13 of 14 graden op de Waddeneilanden en vlak aan zee tot lokaal 18 graden in het zuidoosten van het land. „Dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar, maar omdat het contrast met de afgelopen tijd zo groot is zal het voor veel mensen echt aangenaam aanvoelen.”

Helemaal droog blijft het misschien niet. Vooral in de middag en in de avond kunnen er in het land enkele buien vallen. De kans op regen ligt rond de 40 procent, wat betekent dat het iets waarschijnlijker is dat het op de meeste plekken van het land droog blijft. Maar het is nog te vroeg om daar met zekerheid uitspraken over te doen.

