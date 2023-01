Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Die oh zo gewone Suzan & Freek zijn helemaal niet zo gewoon natuurlijk

‘Ach, die zijn zo heerlijk gewoon, zo kan het ook’. Je hoort het al snel – en lang – over het populairste popduo van Nederland, Suzan & Freek. Maar is dat wel zo, als je vanaf vandaag een eigen documentaire op Netflix hebt? Metro ging er eens goed voor zitten.

Tussen Jou en Mij, heet die Netflix-docu. Een typische Suzan & Freek-titel, net als bijvoorbeeld songs-namen als Dromen in Kleur, Weg Van Jou en Blauwe Dag. Eerlijk is eerlijk, deze verslaggever moest even wennen aan het idee dat, hoewel populair als wat, dit stelletje sinds de middelbare school een documentaire van anderhalf uur ‘kregen’. Op Netflix nog wel.

Suzan & Freek in Blik op de Buis

Juist daarom nemen we Tussen Jou en Mij op in Blik op de Buis, de rubriek waarin Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s bespreekt van reguliere omroepen en streamingdiensten. Niet dat ik ze niet ken. Ik sprak ze uit mijn hoofd drie keer, waarbij het laatste gesprek vorige week vrijdag was (over deze docu uiteraard). Aardige lui, deze Achterhoekers van 30 (Suzan) en 29 (Freek). Maar anderhalf uur?

Freek zei in het gesprek iets interessants: „De snelheid van onze carrière is mentaal soms niet bij te houden.” Wat Suzan & Freek meteen al volstrekt ongewoon maakt natuurlijk. En kijk eens naar de foto boven dit stuk. Hartje zomer, main stage Zwarte Cross 2022, hun eigen achtertuin. De twee vormen een act die vaste Zwarte Cross-festivalgangers niet meteen zouden verwachten, maar volgens de organisatie was het voor het hoofdpodium met een ‘mannetje’ of 50.000 nooit drukker dan toen.

Suzan & Freek gewoon?

Suzan & Freek zijn allesbehalve gewoon. Dat heeft Netflix goed gezien. Al tijdens de periode dat de twee op YouTube covers in een Suzan & Freek-jasje van precies 1 minuut plaatsten, trokken zij de aandacht. Maar na debuutsingle Als Het Avond Is, eind 2018 meteen op nummer 1, was het hek van de Achterhoekse dam en heel Nederland klaar voor deze toen nog nieuwe gezichten.

Twee rot-coronajaren volgden, maar mensen ontdekten Suzan & Freek in lockdown-periodes thuis. Dat mondde uit in een ongekend voorjaar 2022, de rode draad van Tussen Jou en Mij. Suzan & Freek speelden binnen dertig dagen negentien keer voor meer dan 15.000 toeschouwers. Daaronder: twee keer Ziggo Dome, Vrienden van Amstel Live, Koningsdag en – als Ambassadeurs van de Vrijheid – verschillende Bevrijdingsfestivals die per helikopter werden aangedaan. 2022 was in totaal goed voor 110 concerten van Suzan & Freek. Noem dat maar eens gewoon.

Nagenieten aan de keukentafel

Wat Suzan & Freek gewoon maakt, spreekt uit bovenstaande foto. Leuk koppel, al vijftien jaar verliefd. Privézaken worden zelden gedeeld en ze voelen zich gelukkig als ze met de auto op weg naar huis zijn. Lekker even nagenieten in de tuin, of aan de keukentafel.

Dat ‘gewone’ komt in de Netflix-docu goed tot uiting en dat is leuk om te zien. Al zullen jij en ik aan die keukentafel een broodje kaas eten, Suzan & Freek kijken er filmpjes die mensen van hun Ziggo Dome-concert hebben gedeeld („nou, die outfit staat me zo best goed”). Ik weet niet hoe vaak jij thuis naar filmpjes van jezelf in de Ziggo Dome zit te kijken? Ja, misschien eentje waarop je meezingt met een glas bier in je hand.

Van nul naar honderd

Netflix laat met Tussen Jou en Mij een tijdspanne van twee jaar zien, waarin Suzan & Freek met één trap op het muzikale gaspedaal van 0 naar 100 kilometer per uur flitsten. Freek: „Alles wat je als artiest kunt meemaken, was bij ons volgens mij in één maand gepland.” Daarover zegt Suzan dan, weer lekker gewoontjes: „Dat hebben we toch maar mooi samen gedaan.”

Het is leuk om ouders, de broer van Freek, de zus van Suzan, manager, producer en artiesten als Snelle en Miss Montreal over hun gewone kinderen en collega’s te horen vertellen. Zeker als het gaat om de gortdroge vader van Suzan over die keer dat hij en zijn vrouw ontdekten dat Freek voor het eerst was blijven slapen (rooie oortjes, mensen!). Maar zonder gekheid, Tussen Jou en Mij en geeft een prachtige inkijkje in een bijzonder leven van het oh zo gewone stel Suzan & Freek. De helft van Nederland vindt ze weinig of niets aan en dat is prima, vinden ze ook zelf. De andere helft heeft de twee in de armen gesloten. En trekt er komend najaar weer massaal op uit als de twee drie keer in een volle Ziggo Dome zullen spelen. Petje af voor zoveel ongewoons als je als zo gewoon wordt gezien.

Tussen Jou en Mij van Suzan & Freek is nu op Netflix te zien.

