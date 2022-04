Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weer feesten als vanouds op 538 Koningsdag: ‘We vieren het leven’

Na twee lange jaren van vrijwel geen festivals en grote activiteiten, is het dan eindelijk zo ver. Vandaag viert heel Nederland de verjaardag van onze koning Willem-Alexander. Maar hoe gaat dat eraan toe? Metro nam de proef op de som en ging langs bij de 28ste editie van 538 Koningsdag in Breda. De uitverkochte editie wordt grootst aangepakt.

Op deze zonnige Koningsdag is het geluid van de muziek al vanaf een verre afstand te horen. Het podium wordt steeds groter en als we er uiteindelijk naast staan, laat het je best een beetje klein voelen.

538 Koningsdag in Breda

De sfeer zit er direct goed in. Iedereen draagt oranje en is blij weer een feestje te kunnen vieren. Dj’s die heen en weer rennen tussen aankondigingen en artiesten die interviews afgeven; het is weer zoals ‘vroeger’. Ook het publiek staat niet stil.

Iedereen juicht mee, danst mee met de Macarena tijdens de set van Kriss Kross Amsterdam en de persruimte naast het podium trilt aan alle kanten.

Je ziet de 538 Koningsdag feestvierders vooral genieten en lol trappen. Er wordt gelachen en genoten, met een biertje in de hand. Niemand loopt rond zonder zonnebril en ook zonnebrand ontbreekt niet.

Als Viva Hollandia door de speakers dreunt, gaat het publiek écht los. Het is niet de muziek die je hoort, maar de mensen die keihard Viva Hollandia meeblèren. „En we zeggen heeeeeyyyyyy hoooooooo!” klinkt het.

Ook bij Bastille, en dan vooral tijdens het nummer Pompeii, wordt niet stilgestaan. Plastic bekers die nog (half) gevuld zijn met bier, vliegen door de lucht en er wordt uit volle borst meegezongen. Het publiek gaat compleet uit z’n dak.

‘Het is net thuiskomen, echt geweldig’

Na hun zonnige en keiharde dj-set voor 40.000 mensen, spreekt Metro met STUK in de artiestenlounge. STUK is bekend van onder meer Overnachten in… en de populaire YouTube-serie Het Jachtseizoen.

Stefan neemt nog een slok van zijn „hartstikke gezonde drankje” dat gemaakt is van gember, spinazie, aardbeien en water. Giel drinkt bier. „Ik moet die gore meuk niet, bier is ook gezond voor je”, zegt hij met een grijns op z’n gezicht.

De laatste keer dat ze op 538 Koningsdag stonden, was 2019. „Zo’n dag en optreden als vandaag, voelt echt 100 procent als thuiskomen.” Voor beiden is de saamhorigheid hier „mooi om te zien” en vooral ook belangrijk. „Iedereen viert feest en met z’n allen vieren wij het leven. Het is gewoon super mooi om hieraan bij te kunnen dragen.”

538 Koningsdag is gewoon compleet losgaan

Als we ons even later midden tussen het feestgedruis bevinden, vliegt het bier ons letterlijk om te de oren. Een natte rug kunnen we tijdens het nummer Sexy Als Ik Dans van Nielson dan ook niet voorkomen.

Mensen zitten op de schouders van hun partners, jassen gaan uit en handen omhoog want het publiek gaat hard. „We hebben zo naar ons zin hebben, het is alsof we nog nooit gefeest hebben”, vertelt een feestvierder.

💡 Vandaag kwam Hardwell langs voor een verrassingsoptreden, wat zijn eerste show is in Nederland sinds oktober 2018

Dj’s Klaas van der Eerden en Wietze de Jager zijn het erover eens dat dit een geweldige dag is. „Iedereen ging al vanaf de eerste minuut compleet los.” Voor Van der Eerden is dit de eerste keer dat hij voor zo’n gigantisch groot publiek staat en het geeft hem een „enorme boost”. „Voor het personeel van 538 is dit gewoon een gigantisch personeelsfeest”, zegt hij. „Je werkt hier met z’n allen en ook met z’n allen naartoe. Het is een relaxte sfeer, maar dat komt misschien ook omdat wij het minste werk doen.” Met „het minste werk doen” doelt hij op het aankondigen van de artiesten.

Volgens De Jager is het juist de afwisseling van de muziek die zorgt voor zo’n groot publiek en veel plezier. „Iedereen kijkt natuurlijk ook uit naar de Snollebollekes, dus iedereen blijft tot het einde. Maar omdat de variatie in acts zo groot is, zullen de bezoekers het zeker naar hun zin blijven houden.”



‘Op dagen zoals deze moet je compleet losgaan’

Ondertussen gaat het feestje door met Rondé die het publiek meeneemt in hun fantastische muziek. In het zonnetje nemen we plaats op de paarse 538-bank en worden we verwelkomd door de brede, deels goudkleurige glimlach van Kraantje Pappie (echte naam Alex van der Zouwen).

„Ah joh, vanaf hier wordt het alleen maar minder spannend nu je met mij gesproken hebt” zegt hij grappend. Ook in dit gesprek komt de saamhorigheid van de Nederlanders weer naar boven. „We zijn vandaag allemaal gekleed in hetzelfde kleurtje, al draag je een oranje shirt van Gucci of whatever, het is een verbroederend iets.”

„Op dagen zoals deze moet je gewoon compleet losgaan. Je moet dat biertje drinken waarvan je weet dat je het niet moet doen omdat je dan de volgende dag compleet brak zal zijn.” En het volgend jaar allemaal weer opnieuw doen? „Absoluut, misschien nog wel eentje meer ook!”

Het feest ging nog tot in de late uurtjes door…