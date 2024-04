Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NS zet extra treinen in op Koningsdag, maar heeft een verzoek

Ga je eropuit op Koningsdag, naar een andere stad waar je woont, of misschien wel naar Emmen, waar de koning verwacht wordt? Dan heb je geluk, want de NS zet op 27 april extra (en extra lange) treinen in, volgens de speciale Oranjedienstregeling.

Naar veel steden rijden dan meer treinen dan gebruikelijk, die ook nog langer zijn. Ook is er meer NS-personeel op de been. Benieuwd wat voor weer het wordt tijdens Koningsdag? Het ziet er niet al te best uit…

Meer NS-treinen op Koningsdag

Waar het vermoedelijk het drukst zal worden? Amsterdam. De NS verwacht dat er 200.000 mensen met de trein naar de hoofdstad komen. Het Centraal Station is open, maar Amsterdam Science Park en Amsterdam RAI zijn dicht op Koningsdag. Behalve naar Amsterdam, rijden er ook meer treinen naar onder meer Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Tijdens de Koningsnacht, voorafgaand aan Koningsdag, rijden er eveneens extra en langere treinen rond Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

Verzoek

Wel heeft de NS een verzoek. Het bedrijf vraagt reizigers om het „met z’n allen gezellig te houden”, zodat het ook voor de spoormedewerkers een leuke dag wordt. In elk geval is alcohol verboden in de treinen en op de stations van vrijdagavond 26 april 19.00 uur tot zondagochtend 28 april 07.00 uur. Er wordt dan ook geen drank verkocht. De bagagekluizen op de stations Amsterdam CS, Utrecht CS, Breda en Eindhoven blijven gesloten.

Onlangs werd een NS-medewerker mishandeld in de trein. Daarom zet het spoorwegbedrijf aanstaande zaterdagavond alle treinen drie minuten stil, ook regionale vervoerders gaan daarin mee. Dit is om een statement te maken tegen geweld tegen het personeel.

Regiovervoerder Arriva laat weten dat er op Koningsdag per uur één trein extra rijdt naar het Drentse Emmen. Daar brengt de koninklijke familie de dag door. Van 07.00 tot 19.00 rijden er dan ieder uur drie in plaats van twee treinen naar Emmen.

