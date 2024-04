Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zorgen om opkomst ‘zombiedrug’ flakka in Nederland: ‘Mensen lopen naakt tuinen of bedrijfspanden in’

Stuiptrekkend over straat rollen of mensen aanvallen als zombies in een horrorfilm. Dat kan de extreem verslavende en gevaarlijke drug flakka met je doen. Een drug die ook in Nederland verwoestend om zich heen grijpt. In het afgelopen jaar moesten politie-eenheden in ons land bijna duizend keer uitrukken voor flakka-gerelateerde incidenten, gemiddeld dus ongeveer drie keer per dag.

Dat blijkt uit cijfers die zijn ingezien door de NPO Radio 1-podcast Het Misdaadbureau van Omroep WNL.

Flinke toename flakka in Nedeland

Flakka wordt ook wel ‘zombiedrug’ genoemd. Gebruikers zorgen voor veel problemen, zoals vernielingen, overlast, inbraken, diefstal, steekpartijen of bijvoorbeeld aanrijdingen met mogelijk zelfs dodelijke afloop.

De drug duikt steeds meer in ons land op. In 2023 waren er 995 incidenten, tegenover 614 incidenten in het jaar ervoor. Vooral in de regio Zeeland-West-Brabant heeft de politie de handen vol. In het afgelopen jaar zijn daar de meeste meldingen bij de politie binnengekomen, namelijk 566. Dat is meer dan de helft van het totaalaantal.

Veel overlast

Freek Pecht, coördinator synthetische drugs Zeeland-West-Brabant, ziet sinds 2018 een toename. „Het gaat om personen met onbegrepen gedrag die overlast veroorzaken. Dus mensen lopen op straat in de nacht – al dan niet naakt – en sluipen dan tuinen van omwonenden of bedrijfspanden binnen.”

De politie denkt dan in eerste instantie aan een inbreker, maar steeds vaker is het iemand die onder invloed is van de ‘zombiedrug’. „Als een flakka-gebruiker in een delirium zit, is het voor de politie heel erg moeilijk om zo’n persoon tot rust of onder controle te krijgen. We kennen voorbeelden waarbij de politie niet met één politieagent, maar met vijf of zes politieagenten op een verdachte moet springen om hem uiteindelijk in de handboeien te slaan.”

Wijziging Opiumwet

De Opiumwet is afgelopen week aangepast. Hierbij is de legale variant van flakka in de ban gedaan. Daar is de politie blij mee. „Dat geeft ons als politie een betere gereedschapskist, omdat we nu wel kunnen acteren op het aantreffen van die voorheen legale variant.”

Helemaal gerust is Pecht echter niet „In de wereld van designerdrugs duiken voortdurend nieuwe varianten op. Op korte termijn heeft de strafbaarstelling effect, maar op de lange termijn is het wachten op de dag – en die zal vandaag of morgen aanbreken – dat er weer een nieuwe flakka-variant verschijnt.”

De politieman hoopt dat de wet voor de strafbaarstelling van designerdrugs er snel komt. Er ligt een nieuw wetsvoorstel klaar om hele groepen nieuwe psychoactieve stoffen in één keer te verbieden. Dit moet voorkomen dat criminelen hun activiteiten verleggen naar stoffen die nog niet verboden zijn. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

