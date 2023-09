Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maarten van Rossem boos over ‘verdomde gezeik’ over toekomst De Slimste Mens: ‘Gezeur aan mijn kop’

Maarten van Rossem, al elf jaar lang de populaire eenmansjury van quizprogramma De Slimste Mens, heeft er genoeg van dat iedereen maar blijft vragen wat zijn toekomst bij het programma is.

De 79-jarige historicus heeft vandaag een filmpje op zijn YouTube-kanaal geplaatst waarin hij vier minuten klaagt over alle aandacht die zijn mogelijke vertrek bij de quiz in de media krijgt.

‘Ik word steeds tegendraadser’

Dit is weer toegenomen sinds presentator Philip Freriks eerder deze week meldde dat hij eind 2024 stopt met het programma. Er is al een opvolger voor Freriks aangewezen, dat zal Herman van der Zandt worden.

„Ik heb altijd gezegd: als Philip stopt, stop ik ook”, aldus Van Rossem. „Maar door al dat verdomde gezeik de afgelopen tijd, ga ik nog 21 jaar door totdat ik 100 ben.” Hij voegt hier met klem aan toe dat „naarmate ik meer aan mijn kop gezeurd word over dit vraagstuk, ik steeds tegendraadser word en steeds raardere dingen ga zeggen en voorspellen.”

Maarten van Rossem stond perplex

De historicus stond perplex dat het afscheid van Freriks zelfs een item in het NOS Journaal was. „Alsof het te vergelijken viel met een aardbeving, ik vond dat heel gek. Alsof het gaat over zaken van de grootste importantie. Kom op – het is geen wereldhistorisch vraagstuk.”

Bovendien duurt het nog drie seizoenen voordat Freriks überhaupt stopt, stelt Van Rossem met klem. „We weten dan zelfs al of Trump weer president is geworden. De wereld is dan ingrijpend veranderd: het kan zijn dat ik allang ben overleden en begraven. Althans, niet begraven, want ik wil gecremeerd worden.”

Toekomst van De Slimste Mens

Zelfs als de eenmansjury fysiek slechter zal worden, zal hem dat niet beletten om in de studio zijn spitsvondige commentaren te blijven geven, voorspelt hij. „Als ik dood ben, dan doe ik het niet meer”, zegt Van Rossem. „Maar als ik zwaar ziek ben, dan zou ik kunnen debuteren in een hospitaalbed in de studio. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar.”

