Maarten van Rossem moppert in De Slimste Mens over Disney: ‘Vulgaire rotzooi’

De beroemde finaleweek van De Slimste Mens brak gisteravond aan. Aanstaande vrijdag weten we wie de wisseltrofee van dichter Martin Rombout mag overnemen. Maar het programma draait net zo goed om de quiz als om het droge commentaar van beroepsmopperaar Maarten van Rossem. Deze keer kreeg Disney ervan langs.

Schrijver Renée Kapitein en presentator Duco Bauwens zijn de ‘overblijvers’ van vorige week, terwijl presentator en oud-politieagent Dwight van van de Vijver opnieuw zijn entree in de studio maakt. Kapitein deed vorige week nogal wat kijkers verbazen met haar zit-houding. „Waarom zit die Renée zo raar op de stoel?”, vroeg een kijker zich op X af.

Maarten van Rossem in De Slimste Mens: ‘Nooit meer laten zien’

Van Rossem heeft regelmatig kritiek op de vragen die in De Slimste Mens voorbij komen. Zo liet Van Rossem eerder zijn frustraties de vrije loop na een vraag over de ex van Gordon.

Dit keer moet een vraag over Winnie de Poeh het ontgelden, waarbij de drie deelnemers de personages moeten raden. Van Rossem heeft niet zozeer een probleem met het vrolijke beertje zelf, maar wel met de tekeningen die er worden gebruikt. Die zijn namelijk van Disney.

„Mag ik erop wijzen wat een absoluut verwerpelijk gebruik dit maakt van het oorspronkelijke verhaal en de oorspronkelijke tekeningen? Ik tracht dat te boycotten. Laten we dat nooit meer laten zien! Prima om nog een keer Winnie de Poeh te doen, maar dan met de tekeningen van E.H. Shepard en zonder vulgaire rotzooi. Het is echt bedroevend, alles wordt door Disney naar de klote geholpen”, betoogt Van Rossem. „We hebben het genoteerd, Maarten”, antwoordt Freriks droogjes, terwijl hij snel overschakelt op een ander onderwerp.

Niet iedereen weet dat, maar Disney heeft Winnie de Poeh niet zelf gecreëerd. Van Rossem ziet liever de oorspronkelijke tekeningen die illustrator E.H. Shepard maakte voor het boek van A.A. Milne.



#deslimstemens geweldige reactie van @Maartenblad over de schandalige simplificatie van #winniethephu #winniedepooh

Winnie is een uniek kinderboek. Lees het voor aan je kleuters! — Otto Takes (@OttoPTakes) September 4, 2023

#deslimstemens geweldige reactie van @Maartenblad over de schandalige simplificatie van #winniethephu #winniedepoeh

Winnie is een uniek kinderboek. Lees het voor aan je kleuters! — Otto Takes (@OttoPTakes) September 4, 2023

Spannende dagfinale

Even terug naar de kandidaten: Van van de Vijver en Bauwens zijn verwikkeld in een nek-aan-nek-race, terwijl Kapitein al snel uitloopt. De secondekloof wordt steeds groter en ze wordt met vlag en wimpel de slimste van de dag. In de dagfinale mogen Van van de Vijver en Bauwens uitmaken wie een ticket voor de volgende aflevering krijgt. Met een verschil van slechts vijftien seconden maken de twee presentatoren er een spannende dagfinale van. Het is uiteindelijk Van van de Vijver die er met de winst vandoor gaat. Die zien we dus weer terug, tot opluchting van kijkers.



Hopelijk wint Dwight De slimste mens! #deslimstemens — Tweettweettweet (@tweeteketje) September 4, 2023

Hopelijk wint Dwight De slimste mens! #deslimstemens — Tweettweettweet (@tweeteketje) September 4, 2023

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.

