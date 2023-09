Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jaike Belfor terug in De Slimste Mens, maar nu rustig en zen: ‘Ik ben mindful’

Het nieuwste seizoen van De Slimste Mens is inmiddels tot zijn einde gekomen. Maar niet getreurd: nog een hele week is een speciale All Stars-editie van het populaire spelprogramma op NPO Start te zien. Aan de online-editie doen enkel oud-deelnemers mee, die naast het spelen van het spel, ook terugblikken op hun eerdere deelname.

Vooral voor de Nederlandse actrice Jaike Belfor is het aanzien van haar toenmalige fanatieke acties lachwekkend én beschamend. „En ik vind mezelf niet fanatiek, hè? Totdat ik 30 Seconds speel en iemand wurg.”

De Slimste Mens All Stars

In deze speciale editie van De Slimste Mens gaat het niet alleen maar om het spelen en winnen van het spel, maar ook om het terugblikken op lachwekkende momenten van de oud-deelnemers. Belfor weet hoe laat het is en duikt al weg in haar stoel voordat haar fragment überhaupt afgespeeld wordt.

Op de beelden is te zien hoe Belfor, die in 2018 meedeed aan De Slimste Mens en al snel bestempeld werd als een van de leukste kandidaten ooit, helemaal gek wordt als ze een ronde wint. „De hele wereld heeft dit gezien, hè?”, lacht presentator Philip Freriks. Dat weet Belfor als geen ander: „Ja, het was best heftig ja. Iemand had er een meme van gemaakt. Zo van: als mijn salaris binnenkomt”, vertelt ze. „Wij vonden het heel leuk, dus ga rustig je gang”, geeft Freriks toe.

‘Ik ben mindful’

Helemaal gek worden als ze iets wint, is Belfor in deze All Stars-editie van De Slimste Mens niet van plan. „Ik ben mindful”, deelt Belfor trots. En dat is ook terug te zien in de aflevering: de actrice komt rustig op gang, maar weet in de Collectief Geheugen-ronde te winnen van Bram Krikke en Ionica Smeets en zichzelf in de finaleronde te plaatsen.

Als ze het dan opneemt tegen Wouter de Winter, weet ze de finaleronde op het nippertje ook te winnen. Hoe ze in 2018 bij een moment zoals dit helemaal door het lint zou gaan, blijft de actrice nu rustig. Met gesloten ogen en een grote glimlach maakt Belfor een dankgebaar en geeft ze vervolgens haar tegenspeler een hand. De rust valt ook Freriks op: „Dit keer heel kalm, heel zen.”

De All Stars-editie van de Slimste Mens kijk je bij NPO Start.

