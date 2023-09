Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het bed delen met een huisdier: kan het kwaad?

Je trouwe viervoeter die ook in bed niet van je zijde wijkt: sommigen vinden een huisdier in bed maar al te gezellig, anderen zijn er streng op tegen. Maar is het eigenlijk erg?

Doet het delen van het bed met honden of katten meer kwaad dan goed?

Het bed delen met een huisdier

Het korte antwoord is: waarschijnlijk niet, schrijft The Guardian. „Ik denk niet dat er iets is om je zorgen over te maken,” zegt Esme Wheeler, een hondenwelzijnsdeskundige bij het Britse Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSCPA).

„Er kunnen een paar risico’s aan zitten wat betreft de overdracht van ziektes of vlooien, maar als je toch al met een huisdier samenwoont, zal een hond in bed het risico daarop niet vergroten.”

Invloed op slaap

Het zou wel invloed kunnen hebben op je slaap, stelt Wheeler. „Als je een lichte slaper bent, kan het je slaap verstoren, omdat honden andere slaappatronen hebben dan mensen – ze kunnen hyperalert zijn, wat een probleem kan zijn.”

Een onderzoek, die de slaapkwaliteit inspecteerde bij mensen waarbij hun honden naast hen sliepen, toonde aan dat, hoewel het hebben van een hond in de kamer weinig effect had op de slaap, een dier op het bed leidde tot een verminderde slaapefficiëntie voor de baasjes.

In andere onderzoeken meldden sommige huisdiereigenaren dat hun huisdieren storend waren, terwijl anderen zeiden dat ze er goed aan deden.

Slapen met een hond

„Waar je op moet letten is consistentie,” zegt Wheeler. „Als je begint met je hond op het bed te laten slapen, kun je niet verwachten dat ze het begrijpen als dat opeens niet meer mag. Als je het gaat doen, moet je ermee doorgaan of aanleren dat ze alleen op bepaalde momenten op het bed mag komen.” Dit zou je bijvoorbeeld kunnen stimuleren met een speciaal deken voor het dier, tipt Wheeler.

Naarmate de hond ouder wordt, kan het zijn dat hij of zij minder goed in staat is om op of van het bed af te komen. Om stress op latere leeftijd te verminderen, is het toch een goed idee dat ze hun eigen slaapplaats hebben.

Kat-advies

En hoe zit het dan met katten? Hier zijn niet zoveel onderzoeken naar gedaan, omdat samen slapende katachtigen minder vaak voorkomen. „Honden zijn samen met mensen geëvolueerd en sommigen zouden zeggen dat ze ons net zo hebben gedomesticeerd als wij hen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat katten geen hechte band met mensen kunnen vormen.” Maar toch lijkt het meeste advies ook van toepassing te zijn op katten.

