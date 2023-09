Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Johan Derksen vindt dat Maarten van Rossem solidair moet zijn met Philips Freriks: ‘Hangt er als een zoutzak bij’

Het zong al langer in de wandelgangen rond, maar nu is de kogel dan eindelijk door de kerk: Philips Freriks zwaait af als Slimste Mens-presentator. Johan Derksen was gisteravond in Vandaag Inside onverbiddelijk: hij vindt dat sidekick Maarten van Rossem ook afscheid moet nemen van het programma.

Freriks stopt na het winterseizoen van 2024 met de presentatie van de kennisquiz. Hij draagt het stokje vanaf 2025 over aan Herman van der Zandt, alias Herman de Schermman. Die bijnaam kreeg hij vanwege het duiden en swipen van de uitslagen tijdens verkiezingsavonden.

Er werd de afgelopen jaren vaker gespeculeerd over een vertrek van Philip Freriks. De naam van Van der Zandt viel vaak als zijn mogelijke vervanger.

Van Rossem zei eerder nog niet blij te zijn met al die speculaties. „Ik vind het eerlijk gezegd nogal onbeleefd. Voor veel mensen zijn we eigenlijk al dood, een soort van ‘Walking Dead’ die een programma presenteren.” Het jurylid zei altijd dat hij samen met Freriks zou stoppen, maar lijkt daar nu op terug te komen.

Johan Derksen over Maarten van Rossem

„Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Hoe zit dat met Maarten van Rossem?”, begint presentator Wilfred Genee gisteravond in Vandaag Inside. „De Slimste Mens volgend jaar: Philip Freriks stopt en dan is-ie 80. Moet hij stoppen?” Voor Johan Derksen is het zo klaar als een klontje. „Die heeft moord en brand geschreeuwd, terwijl het allemaal in overleg gegaan is met de presentator. Die heeft Maarten niet uitgelegd wat er aan de hand is. Maarten heeft zich vreselijk laten kennen, die wil daar niet weg. Maar Maarten kan niet anders dan solidair zijn. Die kan niet blijven zitten.”

„Vind je? Hij zegt dat hij blijft zitten aan het zuurstofapparaat”, zegt Genee gekscherend. De presentator doelt op het interview met Van Rossem in De Telegraaf, Daarin zei de historicus dat hij nog niet van plan is om weg te gaan. „Ik word daar al de hele dag door journalisten over gebeld. Wacht, schrijf dit maar op: met een zuurstoftankje achter mijn stoel hoop ik het nog dertig jaar vol te houden.”

Derksen vindt het de hoogste tijd dat Van Rossem opstapt. „Hij is langzamerhand aan vervanging toe. Hij hangt daar als een zoutzak in die stoel. Niet geschikt voor de goednieuwsshow. De presentator is ondanks zijn leeftijd nog hartstikke fit. Die doet het uitstekend.” Genee: „Jij zegt: stoppen nu? Een oproep aan Maarten van Rossem: het is klaar nu?” Derksen zou het ‘onbeschaafd’ vinden als Van Rossem er samen met de nieuwe presentator gaat zitten. „Ik denk ook dat de zender dat niet doet.” Tafelgast Valentijn Driessen gooit er nog een leuke suggestie in: „Niets voor jou?” „Nee”, antwoordt Derksen kort en bondig. Genee: „Daar is hij toch veel te jong voor? Dat kan over een paar jaar nog wel een keer.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

Reacties