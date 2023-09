Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vliegen zonder bagage: deze luchtvaartmaatschappij maakt het mogelijk en zo doen ze het

Is je koffer inpakken niet je grootste hobby en weet je nooit wat je mee moet nemen? Als je toevallig naar Japan vliegt hoef je je over je bagage geen zorgen (meer) te maken.

Japan Airlines is namelijk begonnen met een service waarmee reizigers van de luchtvaartmaatschappij een set kleding kunnen reserveren, in plaats van hun eigen kleding mee te nemen als bagage, schrijft CNN.

Bagage meenemen in het vliegtuig verleden tijd

De service, genaamd Any Wear, Anywhere, biedt kledingpakketten aan voor verschillende stijlen en seizoenen die reizigers bij aankomst in hun hotel ontvangen.

En dan? Aan het einde van het verblijf worden de kleren teruggebracht om gewassen te worden en zo komen ze weer terug in het systeem van de dienst.

De service loopt als proef tot eind augustus 2024 en is in het leven geroepen door luchtvaartmaatschappij Japan Airlines. Zij zeggen dat het de CO2-uitstoot kan verminderen door het gewicht van de vliegtuigen te verminderen.

Uitstoot besparen

Any Wear, Anywhere schat dat ongeveer 10 kilo bespaarde bagage gelijk staat aan 7,5 kilo bespaarde uitstoot. „Ik hou van reizen en ik ben in veel vreemde landen geweest, maar ik vond het altijd vreselijk om bagage mee te slepen of de was te doen in het buitenland”, zegt Miho Moriya, die met het idee kwam en Any Wear, Anywhere beheert voor Sumitomo, het Japanse bedrijf dat de reserveringen, leveringen en het wassen van de kleding regelt.

„Als ik op reis ga, zijn de drie belangrijkste dingen voor mij accommodatie, eten en kleding”, voegt ze eraan toe. „Als we naar het buitenland reizen, zijn er hotels en restaurants die accommodatie en eten ter plekke aanbieden, maar geen kleding. Waarom moeten we onze kleding van thuis meenemen?”



Hoe werkt het?

Maar hoe werkt het dan? Gebruikers van de dienst loggen in op de website en kunnen kiezen uit een paar opties: dames- of herenkleding, voor welk seizoen ze bestemd zijn, een nette of casual stijl, het aantal kledingstukken en de data voor ophalen en terugbrengen.

Het samengestelde pakket wacht hen op in hun hotel, en de prijzen zouden variëren tussen de 34 en 48 dollar voor de hele huurperiode. Alle kledingstukken zijn tweedehands of afkomstig uit overstock, hoewel gebruikers deze informatie over hun selectie niet kunnen zien.

Impact nog onduidelijk

De service van de Japanse luchtvaartmaatschappij draait sinds begin juli en Moriya zegt dat de reacties overweldigend positief zijn. „We hebben aanvragen uit de hele wereld en uit meer dan 115 landen in totaal, ondanks dat we geen enkele vorm van promotie maken”, zegt ze, eraan toevoegend dat de Verenigde Staten en Australië de landen zijn met het grootste aantal gebruikers.

De werkelijke impact van de bagage-proef zal pas aan het eind duidelijk worden, wanneer Japan Airlines de gewichtsbesparing bij elkaar optelt en de exacte vermindering in uitstoot berekent.

