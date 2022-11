Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lange Frans vorige maand staande gehouden op Schiphol, vindt het ‘onterecht en overdreven’

Rapper Lange Frans is op 29 oktober staande aangehouden op Schiphol. Dat laat hij zelf weten aan Shownieuws. Hij zou een aanvaring hebben gehad op de luchthaven, met een verkeersregelaar.

Vorige maand – of eigenlijk dus 1,5 week geleden – was er bij de luchthaven een akkefietje tussen de rapper en een verkeersregelaar op een busbaan in de buurt van de ingang van Schiphol. Daarna is hij staande gehouden door de Marechaussee.

De rapper zou op een busbaan hebben gereden met zijn auto terwijl dat niet mocht, wat een verkeersregelaar duidelijk zou hebben gemaakt. Lange Frans wilde omkeren, vertelde hij het entertainmentprogramma, maar werd door de verkeersregelaar „afgesnauwd”. De verkeersregelaar zou de passagiersdeur hebben geblokkeerd waardoor degene die de rapper zou ophalen niet kon instappen. Daarom zou Lange Frans via zijn autodeur zijn uitgestapt „om de weg naar de passagiersstoel vrij te maken”, aldus Shownieuws.

Lange Frans aangehouden op Schiphol

Lange Frans zou de verkeersregelaar een zetje hebben gegeven toen die niet aan de kant wilde gaan. Daardoor zou de verkeersregelaar zijn gevallen en letsel hebben opgelopen. Dat is volgens Lange Frans aangedikt. De verkeersregelaar zou aangifte willen doen vanwege letsel. De rapper noemt de mogelijke aangifte „onterecht en overdreven”. Hij ziet een eventuele zaak met vertrouwen tegemoet.

Volgens Shownieuws wil de Marechaussee zelf geen uitspraken doen. Lange Frans is van mening dat er hier sprake is van smaad, omdat dit soort zaken zijn imago zouden schaden. Hij zegt dat hij wordt ‘gehaat’ vanwege zijn opvattingen over actuele kwesties.

Dat de rapper soms een ietwat controversieel standpunt inneemt, is voor veel mensen niet onbekend. Zo verwijderde YouTube vorig jaar zijn account en ontstond er een relletje tussen cabaretier Peter Pannekoek en Lange Frans na Pannekoeks oudejaarsshow. Daarnaast heeft Lange Frans gerapt over controversiële corona-theorieën en fantaseerde hij over het doodschieten van premier Mark Rutte.