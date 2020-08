Lange Frans rapt over controversiële corona-theorieën

Rapper Lange Frans brengt vandaag een controversiële videoclip naar buiten. Hij heeft een uitgesproken boodschap en rapt deze keer over het coronavirus, de rol van Bill Gates en Mark Rutte.

Lange Frans is de afgelopen weken al vaker in het nieuws verschenen met zijn uitgesproken theorieën over de huidige coronacrisis. In zijn podcast op YouTube windt hij hier geen doekjes om en bekritiseert hij grote machthebbers op aarde. Vandaag breidt hij zijn pleidooi nog verder uit met een nieuw nummer en videoclip.

Dubbele agenda wereldleiders

De beruchte podcast van Frans bevat gesprekken tussen hem en andere gasten over de zogenoemde dubbele agenda van wereldleiders. Volgens hen is het coronavirus daar een onderdeel van.

Maar ook het Pizzagate-schandaal en Jeffrey Epstein komen aan bod. Nog geen twee weken terug behaalde Frans het nieuws doordat hij samen met voormalig graancirkelonderzoeker en ‘complotkoningin’ Janet Ossebaard ook premier Mark Rutte verdachten van een deelname aan de bovengenoemde agenda.

‘Wie de fock is Bill Gates’

Op het net uitgebrachte nummer Een Voor Allen rapt Frans op „veler verzoek over deze gekke tijden”. Zijn rap lijkt een verlengde van zijn podcast waarin hij benadrukt dat we momenteel zouden worden „gebrainwasht door tv”. Ook zijn speculaties over Bill Gates komen aan bod. Met zijn woorden „wie de f*ck is Bill Gates, wat moet hij van me. Laat hem z’n vaccin in zijn eigen moeder rammen”, lijkt Frans niet bepaald fan van de Microsoft-topman. En ook Mark Rutte wordt opnieuw genoemd. Frans zal waarschijnlijk heel wat reacties teweeg brengen en rapt zelf: „Ik steek m’n nek uit en voel die strakke strop.”

Lees ook: Lange Frans maakt (Twitter)tongen los met z’n bizarre ‘aanslagfantasie’

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.