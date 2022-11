Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is wanneer (en hoe) je de 190 euro energiecompensatie krijgt, per energieleverancier

Heel Nederland krijgt binnenkort 380 euro (twee keer 190 euro) ‘cadeau’ van de overheid om beter bestand te zijn tegen de rijzende energiekosten. Eerst was het de bedoeling van het kabinet deze korting automatisch te verrekenen bij je energierekening. Maar nu kan het toch zijn dat je het geld meteen op de rekening ontvangt. Hoe je de korting krijgt en op welke datum je het geld zie, hangt af van je energieleverancier. Helaas bepaal je het dus niet zelf.

Nog heel even je geheugen opfrissen. Omdat het afgesproken prijsplafond voor je energierekening pas in januari 2023 ingaat, krijg je van Vadertje Staat een korting op je energierekening van tweemaal 190 euro, in november en december. Stel dus dat je deze maand een energierekening van 300 euro hebt, dan betaal je dankzij het cadeautje van de Nederlandse Overheid nog maar 110 euro. Maar voor wie geldt deze regeling nu ook alweer?

Wie krijgt korting op de energierekening?

Je krijgt de compensatie alleen als je een kleinverbruiker bent. Om precies te zijn, mag je aansluiting op het energienet een maximale grootte van 3×80 Ampère hebben. Maar geen zorgen, de meeste huishoudens hebben een elektriciteitsaansluiting van 1×35 of 3×25 Ampère. Wat gas betreft, ben je een kleinverbruiker als je een gasmeter tot het type G25 hebt. De meeste huishoudens hebben een gasmeter van het type G4 of G6.

Nog een bijkomstige voorwaarde is dat je ook daadwerkelijk moet wonen of werken in het gebouw van de aansluiting. Geen garageboxen met een aparte aansluiting dus. Iedereen die op de eerste dag van de maanden november en december zo’n kleinverbruik-aansluiting heeft, krijgt die maand 190 euro korting. Als je een aparte meter hebt voor een elektrische auto, dan geldt de korting helaas alleen voor je hoofdaansluiting.

Wie krijgt geen korting op de energierekening?

Meerdere huishoudens die samen een grootverbruik-aansluiting hebben met bijvoorbeeld een collectief energiecontract, krijgen geen korting. De overheid kan naar eigen zeggen namelijk niet controleren hoeveel huishoudens er achter één zo’n aansluiting zitten. Maar het kabinet zegt wel op zoek te zijn naar oplossingen om ook grootverbruikers te laten meegenieten van het nieuwe prijsplafond dat in januari ingaat.

Hoe en op welke datum krijg je de korting van tweemaal 190 euro?

De Nederlandse overheid had eerst besloten de korting automatisch te verrekenen met je energierekening, maar daar komt nu dus verandering in. Het kabinet heeft namelijk beslist om de keuze aan de energiebedrijven zelf te laten. Helaas kan je dus niet kiezen hoe je de korting ontvangt, maar hangt dit volledig af van je energieleverancier. Er zijn vijf manieren om de korting van 190 euro voor de maanden november en december te ontvangen. Je energieleverancier kan:

190 euro overmaken op je rekening

190 euro van je voorschot- of eindnota voor elektriciteit afhalen

Een deel van de 190 euro naar je overmaken en de rest van je voorschot- of eindnota afhalen

190 euro van een openstaande rekening of betalingsregeling afhalen

190 euro overmaken nadat het contract beëindigd is

De werkwijze en datum per energieleverancier

Hieronder zie een overzicht van de datum en manier waarop jij de twee keer 190 euro terugkrijgt. Bij de een wordt het verrekend met de rekening, die op een vaste datum komt. Bij de ander krijg je het geld daadwerkelijk gestort.

Leverancier Manier van compenseren Innova Uiterlijk voor 30 november en 30 december ontvang je het bedrag op je rekening Coolbue Op 28 november en 27 November verrekenen zij het bedrag met het termijnbedrag Delta Energie Uiterlijk eind november en eind december ontvang je het bedrag op je rekening Energiedirect Wordt verrekend met je termijnbedrag Essent Wordt verrekend met je termijnbedrag Vandebron Wordt verrekend met je termijnbedrag Shell Wordt verrekend met je termijnbedrag Greenchoice Wordt verrekend met je termijnbedrag United Consumers Wordt verrekend met je termijnbedrag Pure Energie Wordt verrekend met je termijnbedrag Vrijopnaam Rond 25 november en 25 december ontvang je het bedrag op je rekening Engie Uiterlijk eind november en eind december ontvang je het bedrag op je rekening Powerpeeps Wordt verrekend met je termijnbedrag Oxxio Uiterlijk eind november en eind december ontvang je het bedrag op je rekening Eneco Half november en eind december ontvang je het bedrag op je rekening Budget Energie Uiterlijk eind november en eind december ontvang je het bedrag op je rekening Vattenfall Voor 26 november en voor 24 december ontvang je het bedrag op je rekening Mega energie Wordt verrekend met je termijnbedrag

Volgens de Rijksoverheid is het aan de energieleverancier om je tijdig te laten weten hoe je de korting precies zal ontvangen. Je kan natuurlijk ook zelf contact opnemen met het energiebedrijf, wil je dit eerder te weten komen. Overigens is niet elk energiebedrijf verplicht om mee te werken. Een energieleverancier kan er ook voor kiezen om niet deel te nemen aan de overheidsregeling en hun klanten dus geen enkele korting te bezorgen.

Meer informatie

Heb je toch nog onbeantwoorde vragen na het lezen van dit artikel, check dan de website van de Rijksoverheid voor meer info wat betreft specifieke gevallen (bijvoorbeeld als je twee verschillende energieleveranciers hebt). Zie je vanwege de rijzende inflatie en energierekening het bos door de bomen niet meer? Misschien brengt dit artikel je wel op een aantal ideeën om te besparen op gas. Alle beetjes helpen.