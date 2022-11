Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Honderden klimaatdemonstranten voeren actie op Schiphol

Verschillende klimaatdemonstranten protesteren vandaag op luchthaven Schiphol. Zij organiseren de protestactie onder de noemer ‘SOS voor het klimaat’. De actievoerders eisen met de actie een forse krimp van het aantal vluchten op Schiphol.

Operatie Klimaatgroep Schiphol, de Krimp Luchtvaart Coalitie en Platform Vliegoverlast Amsterdam zijn de initiatiefnemers van het protest. Ook Greenpeace en Extinction Rebellion hebben zich aangesloten bij het protest, zij houden vandaag eigen acties.

Arrestaties bij blokkeren privéjets

Een aantal activisten heeft plaatsgenomen onder meerdere privéjets, zodat die niet op kunnen stijgen. Ze zijn van plan het vliegverkeer zo lang mogelijk te blokkeren. Het gaat volgens een verklaring van Extinction Rebellion en Greenpeace Nederland om ruim vijfhonderd actievoerders die huishouden bij de privévliegtuigen. Inmiddels zijn meer dan honderd klimaatactivisten aangehouden vanwege het blokkeren van de privévliegtuigen.

Volgens een woordvoerder is een speciale eenheid van de marechaussee bezig met het ontruimen van het deel van de luchthaven dat wordt gebruikt voor vluchten met privéjets. De gearresteerde activisten van Extinction Rebellion en Greenpeace worden overgebracht naar detentieruimtes op Schiphol zelf. Sommige mensen zijn vastgeketend aan de privéjets, meldde Extinction Rebellion eerder. Het is nog onduidelijk of ook zij weggehaald kunnen worden.



BREKEND vandaag blokkeren @GreenpeaceNL en Extinction Rebellion alle privévluchten op Schiphol! Rebellen en Greenpeace-activisten hebben zich vastgeketend aan alle privéjets op de VIP-terminal op Schiphol #schiphol #SOSvoorhetklimaat pic.twitter.com/FszpJ5KsmY — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) November 5, 2022

Zitactie

Ruim honderd andere demonstranten houden een zitactie en lawaaiprotest in Schiphol Plaza. De demonstranten zitten in een grote groep op de vloer van het winkelgebied en worden omringd door vele meezingende en meeklappende sympathisanten. Begeleid door trommels en triangels zingen de deelnemers van de zitactie over meer treinen, de groei van bomen en minder vliegtuigen: „We are unstoppable, another world is possible“. Ook eisen ze ‘climate justice‘.

Er wordt gezongen en er zijn spandoeken en protestborden te zien met teksten als ‘Hey Schiphol Group, hoe geef jij onze aarde door?’ en ‘Verander het politieke klimaat’. Ook houden ze kartonnen blauwe vliegtuigjes en kartonnen treinen in de lucht met daarop de teksten ‘Betaalbaar ov’ en ‘Stop vervuilen’.

Er is een podium waar speeches worden gehouden, onder meer door Milieudefensie-directeur Donald Pols. Ook lopen de demonstranten een route over Schiphol, een protestmars naar een bouwplaats van een nieuwe terminal. Volgens Greenpeace komen er ook honderden activisten om ‘de vervuilende werkzaamheden’ op Schiphol te verstoren en is de actie ‘vreedzaam, maar burgerlijk ongehoorzaam’. Sommige demonstranten en aanwezigen geven een impressie van de demonstratie op Schiphol.



Krimp de luchtvaart! Nooit meer VVD. Ontgroei NU #Schiphol pic.twitter.com/HvOoEnldhn — Nelson Addo (@nelsonaddo96) November 5, 2022



De luchthaven Schiphol adviseert reizigers de website of app van Schiphol regelmatig te controleren op updates rondom de demonstratie.



Demonstrators will be present at Schiphol today. We advise you to check our website or app regularly for updates: https://t.co/lNNQcHvwHg — Schiphol (@Schiphol) November 5, 2022

Reactie van Schiphol-baas

De nieuwe baas van de luchthaven, Ruud Sondag, laat in een reactie op Greenpeace weten dat de klimaatactivisten welkom zijn op Schiphol „zolang ze het netjes houden”. Greenpeace vroeg Sondag in een open brief om een schonere luchthaven.

Sondag zegt dat het doel helder is. „Uitstootvrije luchthavens in 2030 en een netto klimaatneutrale luchtvaart in 2050. En wij hebben de plicht daarin voorop te lopen.” Hij wil dat het sneller gaat: „Wij moeten als luchtvaartsector alles doen om stiller en schoner te worden. Dat is mijn beeld. De opgave is immens, maar haalbaar.”

Eerdere demonstraties Schiphol

Greenpeace heeft eerder gedemonstreerd op Schiphol. In 2019 werd een actie met honderden demonstranten op de luchthaven beëindigd na een noodbevel van de burgemeester. Dit jaar oordeelde de rechter dat dat protest ten onrechte werd beperkt en beëindigd.