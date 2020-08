Lange Frans maakt (Twitter)tongen los met z’n bizarre ‘aanslagfantasie’

Doodenge dagdromen, bizarre en gevaarlijke fantasie, psychotische onzin. Niet iedereen neemt het gesprek dat rapper Lange Frans had met ‘graancirkelspecialist’ Janet Ossebaard over het doodschieten van premier Rutte serieus.

Een understatement. De rapper reageert met een ‘PERSBERICHT’, waarin hij president Trump als voorbeeld stelt.

Zal niet zeggen dat ik in een complot geloof, maar Lange Frans zegt zulke rare dingen sinds hij die haartransplantatie heeft ondergaan. — Rianne Meijer (@globalistaa) August 6, 2020

Bovendien is Lange gewoon een anagram van Angel. En wie heet er nog meer Engel? Juist! — Gandhi with a chainsaw (@GandhiChainsaw) August 6, 2020

Politici

Velen, waaronder verschillende politici hebben vandaag verbaasd, of zelfs verbijsterd gereageerd op uitspraken van de rapper en de ‘graancirkelspecialist’, al zit ze nu meer in de complottheorieën. In een vandaag verschenen aflevering van de podcast die Lange Frans presenteert, fantaseren de twee openlijk over een aanslag op onder meer premier Mark Rutte.

Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng.. En een waarschuwing voor iedereen die hier met haat en complottheorieën alle dagen wind aan het zaaien is. Want op een dag kun je een vreselijke storm oogsten waar je dan medeverantwoordelijk voor bent. https://t.co/yG1YAQn4e9 — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) August 6, 2020

„Deze dagdromen van Lange Frans en mevrouw Ossenbaard zijn doodeng”, schrijft Gert-Jan Segers (CU) op Twitter. „Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie van Lange Frans en Ossenbaard”, reageert ook Pieter Omtzigt (CDA).

Voor Tim Hofman staat het als een cirkel boven het graan. Het zijn gewoon „clowns.”

hallucinant gesprek. Ossenbaard en Lange Frans fantaseren over Rutte doodschieten en doen het naar eigen zeggen alleen niet omdat het slecht voor karma en nachtrust is. voor zichzelf dus. clowns. https://t.co/QcfaUr5jX7 — Tim Hofman (@debroervanroos) August 6, 2020

‘Doodschieten’

In het clipje, dat massaal wordt gedeeld op Twitter, somt Ossebaard het lijstje publieke figuren op die volgens haar gaan ‘vallen’: „Mark Rutte, Geert Wilders, het koningshuis, allemaal”. Waarop Lange Frans reageert: „En moeten we dat zelf doen, of gaat er hulp komen?”

„Wij kunnen dit niet alleen”, antwoordt Ossebaard. „Wat moeten we doen? Die man doodschieten? Ik ga het niet doen, ik wil graag mijn karma schoon houden.” Volgens de rapper zijn zijn schietkunsten toereikend, maar „het is alleen dat mijn hoofd zegt van wacht even, ik houd van mijn nachtrust.”

De verwijzing naar zijn schietkunst is opmerkelijk. De vrouw van Lange Frans werd in 2011 veroordeeld voor verboden wapenbezit. Ze was met een vuurwapen en munitie gearresteerd bij het huis van Baas B, met wie haar man ooit een duo vormde en met wie hij een zakelijk conflict had.

Reactie Lange Frans

PERSBERICHT LANGE FRANS pic.twitter.com/sfxDut24Ud — Lange Frans (@langefrans) August 6, 2020

Vanmiddag heeft de rapper op z’n Twitteraccount een ‘PERSBERICHT LANGE FRANS’ geplaatst, in kapitalen. Te zien is hoe hij in korte broek, met z’n bestickerde MacBook op z’n knieën, een boompje achter hem en naast hem op een krukje een tweetal, waarschijnlijk niet geheel toevallig neergelegde boeken, z’n verhaal opleest.

Hij bedankt eerst iedereen voor het kijken naar de podcast, „meer dan 100.000 views in 24 uur.” Naast de „enorme hoeveelheid positieve berichten” die hij kreeg, ziet hij nu ook wat gebeurt „als je in de media en politiek Den Haag praat over het laten vallen van politieke personen.”

Trump

Hij vertelt over het waarom achter de mail die Ossebaard stuurde aan Trump, want dat heeft ze gedaan, met de vraag ‘of hij Nederland niet zou willen vergeten.’ Dan volgt een ietwat onsamenhangend verhaal.

„Wij zijn van mening dat de top van de Nederlands politiek zo corrupt is dat wij hulp van buitenaf nodig hebben op hier een frisse start te kunnen maken. Dit is wat Trump nu aan het doen is met de rechtszaak tegen Hillary Clinton, straks Obama en de niet te ontkennen geruchten van Bill Clinton op Jeffrey Epsteins pedo-eiland. In dit gesprek (met met Ossebaard, red.) is duidelijk dat met het inslaan van een dergelijke negatieve weg, je alle kans op een positieve leven vernietigt. Laat je niet misleiden door clickbait, maar neem de moeite om de podcast zelf te bekijken. (of te luisteren, red.).

Alle liefde, Lange Frans.”

Ik raad je aan eens te gaan praten met je huisarts. Je hebt hulp nodig. — Renate Pals 🥂 (@PalsRenate) August 6, 2020

