Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix heeft topnieuws voor fans van The Watcher en de Jeffrey Dahmer-serie

Geweldig nieuws voor fans van Monster: The Jeffrey Dahmer Story en The Watcher. Netflix gaat flink gas geven op beide shows met meerdere nieuwe seizoenen.

Netflix is al jaren consistent aan het scoren met documentaireseries over seriemoordenaars en andere true crime-verhalen. Van The Devil Next Door tot Night Stalker.

The Jeffrey Dahmer Story breekt records

Daar deed de streamingdienst afgelopen maand nog een schepje bovenop met Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Een op het waargebeurde verhaal van de beruchte seriemoordenaar gebaseerde serie.

De Original ging al snel compleet viral, wereldwijd. Monster hield de gemoederen flink bezig, met alle controverse van dien. De familie van slachtoffers was bijvoorbeeld allesbehalve blij met hoe hun dierbaren werden neergezet.

Het bedrijf noemt de hype rondom de show ‘record-breaking.’ Het blijft niet bij loze marketingpraat: volgens Netflix is de show al 900 miljoen uur bekeken, en is de 1 miljard uur al binnen enkele weken in zicht. Dat maakt Monster: The Jeffrey Dahmer Story met gemak een van de best bekeken Engelstalige premières ooit op de streamingdienst.

Nog twee seizoenen voor Monster

Dat smaakt naar meer. Netflix wil er maar al te graag voor zorgen dat jij niet je abonnement opzegt, dus meer maken van wat scoort is dan een no-brainer.

De streamingdienst heeft dan ook aangekondigd dat Monster nog twee seizoenen gaat krijgen. Niet over Jeffrey Dahmer, maar over andere seriemoordenaars. Het bedrijf doopt Monster om tot een heuse anthology-serie, over seriemoordenaars die een grote impact op de samenleving hebben gehad. Helaas heeft Netflix nog niet bekend over welke monsters seizoen twee en drie zullen gaan.

Daarmee is de megadeal met producent Ryan Murphy opnieuw een slimme zet gebleken. Hij leverde eerder voor de streamingdienst al onder andere Ratched, Hollywood en The Politician af.

Ook The Watcher gaat verder

Er is overigens meer goed nieuws in Murphy-land. The Watcher, die andere megahit die Ryan Murphy in de afgelopen weken op Netflix scoorde, krijgt ook een tweede seizoen.

Daarover zegt de streamingdienst het volgende: “Het publiek kan hun ogen niet afhouden van Monster en The Watcher. Het creatieve team van Ryan Murphy en Ian Brennan op Monster samen met Eric Newman op The Watcher zijn meesterlijke vertellers die het publiek over de hele wereld boeiden. De back-to-back kracht van deze twee series is te danken aan Ryan’s onderscheidende originele stem die culturele sensaties creëerde en we zijn verheugd om door te gaan met het vertellen van verhalen in de Monster– en Watcher-universums.”