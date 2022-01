Relletje tussen Lange Frans en Peter Pannekoek, maar Pannekoek doet geen aangifte

Er is een klein relletje ontstaan tussen Lange Frans en Peter Pannekoek, na de oudejaarsshow van laatstgenoemde. Pannekoek maakte nogal wat grapjes over de rapper, die niet helemaal lekker vielen. Maar de cabaretier gaat geen aangifte doen van bedreiging, naar aanleiding van het bericht dat hij van Lange Frans kreeg. „Ik vind het daarvoor te weinig en ik wens hem het allerbeste”, laat Pannekoek desgevraagd weten aan persbureau ANP.

„De man met het grootste publiek uithalen naar een dyslectische rapper zonder YouTube kanaal. Staat genoteerd. Ik zie je wel als ik je zie,” schrijft Lange Frans in een bericht aan de cabaretier, dat Pannekoek op Twitter deelde. Hij noemt de bedreiging „best poëtisch voor een dyslectische rapper”.

En hij reageert erop zoals verwacht, met humor: „De kans dat hij me ziet is ook niet groot want hij is veel langer.”



Ik neem mijn woorden terug. ‘Ik zie je wel als ik je zie’ is best poëtisch voor een dyslectische rapper @langefrans #gezellig pic.twitter.com/jX7ptn3MJI — Peter Pannekoek (@PannekoekPeter) January 2, 2022

Grappen over Lange Frans

Tijdens zijn oudejaarsshow maakte Pannekoek meerdere grappen over de rapper, en dan vooral over zijn coronakritische houding. „Als jij Lange Frans meer vertrouwt dan de arts, prima”, zegt hij onder meer. „Maar ik vind ook in de toekomst, als je ergens last van hebt, dan ga je niet naar het ziekenhuis. Dan ga je naar dokter Lange Frans. Die niet in medicijnen gelooft, maar wel in ufo’s. Lange Frans, de enige rapper bij wie je de dyslexie in de nummers terughoort.”

Lange Frans’ YouTube-kanaal werd verwijderd nadat ophef ontstond over zijn uitspraken tijdens zijn podcasts, waarin hij gesprekken voert met mensen die complottheorieën aanhangen. Zo kwamen mensen langs die geloofden dat „de elite” een pedofielennetwerk onderhoudt en uitte de rapper in de afleveringen meermaals zijn kritiek op het coronabeleid.

Oudejaarsshow Peter Pannekoek

Op de oudejaarsshow van Peter Pannekoek kwamen veel lovende reacties. Zo zeiden veel mensen dat het ‘de leukste in jaren’ was. Niet alleen op social media scoorde Pannekoek, ook recensenten uitten zich positief over de grappenmaker.

Het is niet zo dat Pannekoek tijdens zijn show zich alleen kritisch uitte over coronakritische mensen, nee, ook virologen moesten eraan geloven. „Ik ben zo virologenmoe. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan dat gelul niet meer aanhoren”, begint hij. „Elke avond dezelfde koppen. Elke avond Ernst Kuipers en die man heeft nooit leuk nieuws. Het is nooit een keer ‘lekker bezig we zijn er bijna’, het is altijd ‘we gaan allemaal dood, nieuwe variant’. Hij ziet er ook uit als Voldemort.”