Ophef om Lil Kleine, die vast zou zitten wegens mishandeling van zijn verloofde

Lil Kleine is zaterdag op Ibiza gearresteerd door de politie, na een uit de hand gelopen ruzie met zijn verloofde Jaimie Vaes. Dat vertellen bronnen aan Privé. De manager van de rapper laat aan het ANP weten op de hoogte te zijn van „het voorval”.

Jaimie Vaes, de moeder van Lil Kleine’s zoontje Lío, rende volgens bronnen gewond en bebloed de lobby van het hotel binnen. Haar kleding zou zijn gescheurd en de hotelkamer waar het stel verblijft, was vernield. Dat vertellen bronnen aan het weekblad. Na het zien van Vaes belde een receptioniste de politie, die toen op hun beurt de rapper meenamen naar het bureau. Daar zou hij nog steeds vastzitten. De agenten moesten wel naar hem zoeken, want hij had zich naar verluidt ergens in het hotel verstopt.

De manager van Lil Kleine kon nog niet bevestigen wat er is gebeurd. „Op dit moment wachten wij op verdere details. Wel liet Jaimie ons weten dat het goed met haar gaat.”

Lil Kleine vast op Ibiza

Op sociale media maken mensen gebruik van deze situatie om duidelijk te maken dat ze klaar zijn met de rapper. Veel mensen zijn verontwaardigd, en schrijven bijvoorbeeld dat Spanje hem wel ‘mag houden’ (als ze dat al zouden willen).



Hey @spain, you can keep Lil Kleine. — Sjoerd (@Sjoerrdd) May 23, 2021

Ook schrijven mensen, op basis van andere bronnen, dat de rapper zijn verloofde zou hebben geslagen met een fles. Waar hun zoontje bij was. Iemand vraagt zich af wanneer je „in dit land wel uit de ouderlijke macht wordt gezet”.



Lil Kleine slaat zijn vriendin met een fles? Waar hun zoontje bij is? Wanneer word je in dit land wel uit de ouderlijke macht ontzet? #lilkleine #hufter — Ronald Hartog (@HartogRonald) May 23, 2021



Lil Kleine is gearresteerd wegens mishandeling van zijn vriendin. Ze is met een fles geslagen en hun kindje was er bij. WHAT THE FUCK

Ik had dit valse rappertje al laag zitten, maar nu zit hij helemaal op het dieptepunt — Geertje (@Life_s_about) May 23, 2021

Wat mensen vooral stuitend vinden, is dat dit voorval gebeurde waar hun zoontje bij was. Lío is amper twee jaar oud.



als lil kleine zijn vrouw echt heeft mishandeld ben ik klaar om hem te boycotten, ik hoop jullie ook — ᴍɪᴄᴀ 🦋 (@chicakikala) May 24, 2021

Foto’s Jaimie Vaes verwijderd

Op de Instagrampagina van Lil Kleine zijn alle foto’s met Jaimie Vaes opeens verwijderd. Dat is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Het stel is al een aantal jaar samen, maar er gaan vaker geruchten dat ze uit elkaar zouden zijn. Dan ontvolgen ze elkaar en verwijderen ze alle foto’s van hen samen. Maar dat dat nu gebeurt, nadat het nieuws over de mogelijke mishandeling naar buiten komt, werkt zeker niet in het voordeel van de rapper.



