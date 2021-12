Meilandjes gaan het in 2022 rustiger aan doen: ‘Op de rem trappen’

De Meilandjes gaan het rustiger aan doen in 2022. Voor Martien en Erica Meiland was 2021 een druk jaar en wordt het, naar eigen zeggen, tijd om op de rem te trappen. Ook kreeg de familie behoorlijk wat over zich heen na verschillende uitspraken. „We gaan wat meer op de rem trappen komend jaar.”

De Meilandjes gaven een interview aan Veronica Superguide waarin ze hun verhaal deden. Daarin vertelt Erica Meiland dat het in 2022 tijd is om een stapje terug te doen. Dit doen zij op aanraden van hun twee dochters Maxime en Montana. Die in het interview vertellen dat hun ouders dit jaar erg veel werkten. „Ze nemen veel te veel hooi op hun vork”, vindt Montana. De werkweek van het stel is wat de dochters betreft veel te lang. „Soms zijn ze acht dagen achter elkaar op pad. Dat is niet goed voor de mens.”

Islam-uitspraken Erica Meiland

Ook kreeg het gezin de afgelopen tijd behoorlijk wat kritiek. Onder meer de uitspraken van Erica over de Islam vielen in verkeerde aarde. In haar biografie noemt zijn moslimvrouwen in een boerka „pinguïns”. En sprak ze zich uit over hoofddoekjes bij vrouwen. Die uitspraken zorgden ervoor dat naast kritiek ook sommige merken de samenwerkingen met de Meilandjes beëindigden.

Zelf vertelt Erica dat ze nog steeds achter haar uitspraken staat. Ze wil niks aan het boek veranderen en ze noemde alle commotie en kritiek „interessant”. Volgens de moeder, en oma, is ze namelijk vrij om zich hierover te uiten. „Het is mijn biografie, je mag het naast je neerleggen. Het is mijn bescheiden mening, iedereen moet ermee doen wat ie wil”, aldus Erica.



Lachen! #FrankWaals noemt de baby van de #meilandjes niet eens meer. Iedereen is er klaar mee Haha pic.twitter.com/qSVGOrRbpN — Peter Verburg (@verburg_peter) December 27, 2021

Meilandjes onder vuur

Ook het nieuwe programma van de familie lag onder vuur. In Chateau Bijstand gaat de familie in een sociale huurwoning wonen en moeten ze rondkomen van een uitkering. Twitteraars vinden het concept ‘moreel verwerpelijk’: „Arme mensen naspelen om zelf nog meer geld te verdienen.”



