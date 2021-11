Weer een merk zet een Meilandje aan de kant, wéér oproep tot boycot

Weer een merk stopt de samenwerking met (een van) de Meilandjes. Laatst was het Hallmark, die alle Meiland-kaarten uit de winkel haalde, nu is het een matrassenmerk. Emma, het merk, stopt per direct de samenwerking met Maxime Meiland. Moeder Erica maakte namelijk nogal wat racistische opmerkingen over moslima’s en de islam. Maar nu gebeurt er weer hetzelfde als met Hallmark: op social media roepen mensen op om Emma zélf te boycotten.

In haar boek Erica: de motor achter de Meilandjes vergelijkt Erica Meiland vrouwen in boerka met pinguïns en zegt ze dat hoofddoekjes „niet normaal” zijn. Daarnaast brengt de islam, volgens haar, „heel veel ellende”. Van Martien Meiland is al langer bekend dat hij op de PVV stemt, dat zei hij toen hij te gast was bij Boerderij Van Dorst.

Matrassenmerk Emma zegt samenwerking met Maxime Meiland op

Op een verklaring op Instagram schrijft het matrassenmerk Emma dat ze een „internationaal en divers bedrijf” zijn en dat de uitspraken van Erica haaks staan op die waarden. „Omdat wij Maxime niet willen beoordelen op basis van de standpunten van haar moeder, hebben we haar de kans gegeven om publiekelijk te reageren. Ze heeft hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.”



Wel zei Maxime een tijd terug dat ze achter de uitspraken van haar moeder stond: „Ze vindt vooral het dragen van een hoofddoek waanzin. Wat ook logisch is, want waarom moet een vrouw haar haar verbergen omdat mannen een probleem hebben met hun seksualiteit. Zo wordt de vrouw weer de dupe.”

‘Dit accepteren we niet’

Om die reden is besloten dat Maxime de matrassen niet langer zal promoten. „We accepteren het niet dat een groep mensen wordt veroordeeld op basis van ras, religie, seksuele oriëntatie of elk ander persoonlijk kenmerk”, aldus het matrassenmerk maandag

De realityster heeft nog niet gereageerd op het einde van de samenwerking. SBS6, die de serie rond de familie Meiland uitzendt, zei vorige week al geen commentaar te willen geven op de rel.

Oproep tot boycot

Op sociale media gaat het alweer helemaal los. Dat was ook het geval toen Hallmark besloot de samenwerking stop te zetten. Al snel trokken mensen naar Twitter om op te roepen tot een boycot van het merk. En nu roepen Meiland-fans dat ze nóóit meer een Emma-matras zullen kopen – als ze dat ooit al van plan waren. Sommige mensen sturen Emma zelfs een boze mail, waarin ze schrijven dat het bedrijf „een persoon de mond wil snoeren”.



#emmamatras, gewoon ouderwets boycotten. Matrassen genoeg. Behalve een Emmamatras. — Geert Martens (@Nuchtererealist) November 30, 2021



Ik heb zojuist een mail gestuurd naar #EmmaMatrassen.

Ik ben echt helemaal klaar met firma's die menen Politiek te gaan bedrijven.

En openlijk het linkse gedachtegoed in stand houden door anderen de mond te snoeren.

We gaan wel naar @SwissSense!#EmmaMatrassen#EmmaMatras pic.twitter.com/UFVX7juaTP — Bertrand Poelstra📵 Qr-weigeraar (@BertrandPoelst1) November 29, 2021



