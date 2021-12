Wordt Chateau Meiland in scène gezet? Regisseur geeft opheldering

De familie Meiland heeft inmiddels alweer behoorlijk wat seizoenen van hun bekende reality-serie Chateau Meiland op hun naam staan. Kijkers leven iedere keer weer mee met alle chaotische perikelen van Martien, Erica, Maxime en Montana. Maar wat is er allemaal echt en nep aan de serie? De regisseur van het realityprogramma schept duidelijkheid.

Het veelbekeken programma doet het goed bij kijkers en leverde de familie Meiland zelfs een Televizier-ring op. Veronica Superguide sprak met de regisseur van Chateau Meiland, Timon Moll, die onder meer bekend is van programma’s als Goudkust en Groeten van Max. Zij legden hem een aantal vragen voor over de spontaniteit en echtheid van het programma. Of wordt er toch het een en ander in scène gezet?

Regisseur Chateau Meiland geeft opheldering over echtheid

Onder meer een fragment uit de serie waarbij Martien en Maxime Meiland moeder Erica achtervolgen tijdens een date, riep wat vragen op bij kijkers. Als een soort spionagekoppel reden vader en dochter achter Erica aan om haar zo onopvallend mogelijk in de gaten te houden. Maar over de geloofwaardigheid en spontaniteit van dit fragment hadden kijkers wel iets te zeggen. Ook het feit dat de achtervolging vanuit verschillende camerahoeken was gefilmd en Erica dit niet zou merken, vonden veel Meiland-fans raar.

Regisseur Moll legt uit dat sommige fragmenten inderdaad in scène zijn gezet. „Die scène hebben we van tevoren bedacht omdat Erica geheimzinnig over haar contact met hem deed.” Het gedrag van Erica was de aanleiding voor de achtervolging. „Ik zei tegen Erica: ‘Je doet zo geheimzinnig. Is het niet logisch dat de familie denkt: we moeten haar achtervolgen en deze man van een afstand beoordelen?’”, aldus de regisseur.

Scène uit leven van Meilandjes

Maar het fragment over het date-leven van Erica was niet als enige vooraf bedacht. Nee, veel meer wordt vooraf bedacht. „We bedenken met z’n allen het verhaal, gebaseerd op wat de familie in het dagelijks leven meemaakt.” Want de Meilandjes praten in de serie regelmatig in de camera en vertellen dan hun verhaal. Moll stelt op dat moment pittige vragen om een reactie te krijgen. „Ik probeer dat wel op een vileine wijze te doen, en let daarbij goed op hun gezichten. Dan zeg ik: nou ja, je zegt dat nu wel. Maar volgens mij vind je dit of dat? En dan gaan ze los!”

De familie Meiland is naast hun eigen realityserie straks ook te zien in een nieuw seizoen van Effe Geen Cent Te Makken.