Zeven merken die zijn verdwenen in het jaar 2021

Vorig jaar hoopten we rond deze tijd nog dat we de coronacrisis in 2021 definitief achter ons konden laten. En toen we deze zomer zelfs weer even mochten Dansen met Janssen had niemand kunnen vermoeden dat we nú midden in een lockdown zouden zitten. In zo’n raar jaar zijn weer meerdere bekende merken verdwenen. Hier lees je zeven merken die we in 2021 ‘kwijtraakten’ en we in 2022 niet meer terugzien.

Je kunt spreken van een merkencrisis door corona dit jaar, maar ook de energiecrisis hakte er in. Zo hebben onder andere Welkom Energie, Allure Energie én Naked Energy het licht uitgedaan. Kijkend naar de lijst van 2021 kun je verder van een reiscrisis en een bladencrisis spreken. Het leverde al met al weer een bijzondere verzameling verdwenen merken op.

Auteurs boeken zetten verdwenen merken op een rij

Richard Otto en Robbert van Loon, auteurs van het boek Verdwenen Merken en de site VerdwenenMerken.nl, kijken naar de verhalen áchter deze merken. Want merken verdwijnen lang niet altijd door overnames of faillissementen, maar ook door spannende intriges en persoonlijke vetes. De twee hebben daarom als missie ‘om de mooiste Nederlandse merken niet uit ons collectief geheugen te laten verdwijnen’. Dit is hun selectie van de mooiste Vaderlandse ‘verdwijn-merken’ en verhalen voor 2021.

DEEN Supermarkten

Een ouderwets familiebedrijf dat werd ingehaald door de tijd. Na 88 jaar kwam de familie begin dit jaar tot de conclusie dat het merk de komende jaren (te) fors zou moeten investeren om de keten future-proof te maken. Zo liep het bijvoorbeeld op online en logistiek gebied achter op andere supermarktmerken. Deze investering zag de familie niet zitten en dus werden de winkels te koop gezet. Met Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt én DekaMarkt kwam er een bont gezelschap kopers op af. Van de tachtig DEEN-winkels zijn er 38 omgebouwd tot Albert Heijn, 23 tot Vomar en 19 tot DekaMarkt. Eind november sloot de laatste DEEN-vestiging in Heemskerk en gaat de voormalige slogan ‘geen dag zonder Deen’ definitief niet meer op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BankGiro Loterij

Precies 60 jaar na oprichting was de BankGiro Loterij dit jaar plots uitgespeeld. De loterij, waarbij je lotnummer deels bestond uit de laatste cijfers van je (BankGiro-)rekeningnummer, trok op dat moment zo’n 600.000 maandelijks deelnemers. De openstelling van de (online) gokmarkt was een belangrijke reden om twee loterijen samen te voegen en onder de vlag van het jonge loterijbroertje De VriendenLoterij door te gaan. Hiermee hoopt het moederbedrijf beter te kunnen concurreren tegen de nieuwe spelers op de gokmarkt. De BankGiro Loterij sloot zich namelijk al in 2002 aan bij de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij. Sinds de start in 1961 streed het merk het, als eerste Goede Doelen Loterij van Nederland, voor het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Sinds 2002 gaf het merk ruim een miljard euro aan musea, cultuurfondsen, poppodia en andere cultuurprojecten. Onder de VriendenLoterij blijft het de, door corona zwaar getroffen, cultuursector ondersteunen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is zover! De BankGiro Loterij en @VriendenLoterij gaan verder als de nieuwe VriendenLoterij! Samen werken we aan dat wat Nederland mooi maakt: verbondenheid met anderen en met onze kunst en cultuur. Volg ons op: https://t.co/itWqUcR5JR pic.twitter.com/JWZJM9i1CG — BankGiro Loterij (@bankgiroloterij) August 16, 2021

Bekende naam onder de merken: Viva

Juist in een jaar van vrouwenquotums en genderneutraliteit rolde het ‘tijdschrift voor de geëmancipeerde vrouw’ voor de laatste maal uit de drukpers. Sinds afgelopen zomer is magazine Viva verdwenen. Het eerste nummer verscheen een kleine 50 jaar geleden als opvolger van het beschaafdere Eva. ‘Dag breikous, dag zeurkous. In Viva is je tijd voorbij’, aldus het typerende statement in het eerste nummer. Viva zorgde voor een nieuw vrouwengeluid waar emancipatie, werk en seks vrijuit besproken kon worden. In 2008 lanceerde het de Viva 400, een lijst met de 400 meest succesvolle Nederlandse vrouwen onder de 38 als tegenhanger van de Quote 500. Eigenlijk wilde uitgever DPG Media dit jaar ook het populaire online forum van Viva uit de lucht halen. Daar kwam echter zoveel weerstand op dat het in 1999 opgerichte vrouwenforum, een van de oudste in zijn soort, alsnog in de lucht wordt gehouden en het merk nog een klein beetje bestaansrecht geeft.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

KRAS Reizen

Na twee jaren vol reisbeperkingen zal het geen verassing zijn dat ook in de reisbranche de eerste merken er uitgevlogen zijn. Het in 1922 door Johan Kras opgerichte reisbureau KRAS Reizen is zo’n merk. Al in 1999 werd het merk overgenomen door de Duitse reisgigant TUI overgenomen, maar zij lieten de sterke merknaam KRAS toch nog 99 jaar oud worden. Dit jaar vond TUI het echter nodig om zich in de toekomst alleen nog te richten op de eigen merknaam, om zo kosten te verlagen en de eigen efficiëntie te verhogen. KRAS bood de laatste jaren met name internationale groepsreizen, maar in een ver verleden was het nog bekend als lijnvervoerder die militairen van de landmacht naar de bases in West-Duitsland en Brabantse arbeiders naar de Rotterdamse havens bracht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na bijna 100 jaar is Kras Reizen iopgegaan in TUI https://t.co/sg6gIjGr1J pic.twitter.com/yoMV9C4bka — Verdwenen Merken (@verdwenenmerken) March 18, 2021

Spyker

Het merk dat tijdens zijn bestaan ongetwijfeld de minste, maar wel meest begeerlijke producten heeft verkocht uit deze hele lijst. Spyker Cars was een Nederlandse fabrikant van exclusieve sportwagens met het prachtige motto ‘nulla tenaci invia est via’. De vertaling uit Latijn is ‘voor volhouders is geen weg onbegaanbaar’. Volhouders had het merk ook nodig, want schuldeisers zitten al geruime tijd achter ondernemer Victor Muller aan. Hij zette zich jaren in om het merk overeind te houden, ondanks dat het al ruim 10 jaar geen auto meer heeft geproduceerd. Ondanks dat de Spyker NV dit jaar failliet is verklaard heeft Muller al vaker bewezen dat Spyker niet zomaar wordt opgegeven. Of het merk definitief verdwijnt of in andere vorm terugkeert zal de komende jaren moeten blijken, maar voor nu voorzien wij dat we Spyker meer in de geschiedenis terugzien dan in de toekomst.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hitkrant

Met slechts acht pagina’s werd in 1975 De Nationale Hitparade Krant gelanceerd. Het blad werd via muziekwinkels verspreid om de gelijknamige hitlijst, de Nationale Hitparade, te promoten. Die lijst zat op dat moment in een hevige concurrentiestrijd met de Nederlandse Top 40. Twee jaar later werd de gratis krant omgezet naar de betaalde weekbladvariant die we kennen als de Hitkrant. Met het laatste popnieuws en via de ingezonden brieven prangende vragen als ‘kun je zwanger worden van zoenen?’. Sinds 2017 bestond het merk als online platform en bracht het nog slechts zes keer per jaar een papieren special uit. Hier is deze zomer een einde aan gekomen. Ook de zusjes Cosmogirl en Girlz werden door uitgever Audax Publishing uitgefaseerd. Op dezelfde dag maakte uitgever Hearst overigens bekend dat zij op haar beurt stopt met titels als Esquire, ElleEten en Fiscalert. En ook Linda’s L’Homo is voor de laatste maal gedrukt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wie van de jongens van mijn leeftijd had hier geen poster van uit de Hitkrant of Popfoto op zijn slaapkamer 😁 #Top2500 #192TV pic.twitter.com/BuxAVmbrld — Wian (@fooxthefoox) December 27, 2021

Laatste van de verdwenen merken: Route Mobiel

Het merk dat vanaf 2004 als doel had om marktleider ANWB in de wielen te rijden, is begin dit jaar na 15 jaar uitgeraasd. Dat maakte de pechhulpverlener in januari bekend op haar website. Route Mobiel bood dezelfde diensten als de welbekende Wegenwacht, maar dan een stuk goedkoper. Om dat rendabel te houden koos het merk voor een constructie waarbij het niet (meer) met eigen voertuigen en monteurs de weg op ging, maar gebruikmaakte van een netwerk van bestaande autobergings- en garagebedrijven. Bij pech onderweg werd je auto dan naar een garagebedrijf in de buurt gesleept om daar gerepareerd te worden, terwijl ANWB-monteurs juist zoveel mogelijk ter plaatse proberen op te lossen.

Al vanaf de allereerste marketingcampagne koos Route Mobiel de frontale aanval op de ANWB. Een tegenreactie kon dan ook niet uitblijven. Zo bestempelde zij Route Mobiel niet veel meer te zijn dan een wegsleepservice. Het kwam tevens tot een rechtszaak tussen de twee, omdat de huisstijl en kleurstelling van Route Mobie wel érg veel weg had van de ANWB. Na jaren vol branie en strijd is Route Mobiel nu stilletjes ondergebracht en weggesaneerd door de (nieuwe) eigenaar Nationale Nederlanden.