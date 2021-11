Bevalling à la familie Meiland: ‘Vulkaanuitbarsting en wijn op de parkeerplaats’

De aflevering van De Meilandjes stond gisteravond in het teken van de bevalling van dochter Maxime. Chateau Meiland trok gisteren hoge kijkcijfers en op Twitter lieten veel kijkers zich uit over de ietwat chaotische, typische familie Meiland-aanloop naar de bevalling. Zo vergeleek Martien Meiland een bevalling met een vulkaanuitbarsting en was er natuurlijk wijn aanwezig.

In de realityserie wordt het lief en leed van Martien Meiland en zijn familie gedeeld met de kijkers. Zo ook de bevalling van dochter Maxime, die haar tweede kindje Vivé ter wereld bracht. 1,1 miljoen kijkers bekeken de geboorte van het nieuwste lid van de ‘Wijnen, Wijnen’-familie. Dit ondanks dat moeder Erica Meiland de afgelopen dagen behoorlijk onder vuur lag. Op Twitter raken kijkers niet uitgepraat over het busje op de parkeerplaats, de chaos en de viering van de geboorte.



Jaren in het ziekenhuis gewerkt en echt nooit begrepen waarom hele families de halve dag in het ziekenhuis gingen wachten totdat de (klein) (schoon)dochter was bevallen. Wacht gewoon thuis.. #chateaumeiland — Mike (@MrMi82) November 1, 2021



Ik vind het een topidee van hen om in een camper te wachten.. deze familie is zo close.. en als je niet in het zh mag wachten nou dan is dit toch dè oplossing 👌🏻 #chateaumeiland — jo (@jokiecroky) November 1, 2021

Familie Meiland chaotisch naar ziekenhuis voor Maxime

Want moeder Erica en vader Martien vertrokken samen met kleindochter Claire per camperbusje richting het ziekenhuis. Waarom? Zodat de hele familie, ondanks de coronaregels, dichtbij de bevalling kon zijn. Bewapend met een koffiekan, die uiteindelijk door de camper heen vloog, bivakkeerde de familie en schoonfamilie op het parkeerterrein. Om zo de bevalling, via FaceTime, te volgen.

Martien vergelijkt bevalling met vulkaan

De vliegende koffiekan uit de eerdere aflevering zorgde al voor de nodige hysterie en hilariteit. De Meilandjes kwamen volledig oververhit aan bij het ziekenhuis. Op de parkeerplaats denken moeder en vader Meiland terug aan de geboorte van hun dochter. Martien gooit er een bijzondere vergelijking in. „Had jij het gevoel dat je toen je ging persen een vulkaan was die lava spuwt?” Maar daar is Erica het niet helemaal mee eens.



De meilandjes houden het niet meer, er wordt niet meer op de baby gewacht, de fles is alvast ontkurkt! Wijnen, wijnen!! 🤣🍷🍷🍷 #chateaumeiland pic.twitter.com/eatjRP5Gmu — marieke (@Marieke_Luiten) November 1, 2021



In een Volkswagenbusje wachten tot je (schoon)dochter bevallen is en ondertussen hysterisch koffie en wijn drinken. 😂 Ik wil dit ook! #chateaumeiland pic.twitter.com/CpAl2Y39yC — Niels (@Nielsvdr) November 1, 2021

De uiteindelijke geboorte van Vivé leidt tot tranen en natuurlijk wijn. De volgende dag vertelt een pas-bevallen Maxime over de het soepele verloop van de geboorte. „Het ging heel goed. Ik moest maar vijf minuten persen. Lee heeft haar gepakt. Ze ging op een gegeven moment ook weer terug.” Erica grapt: „Dat begrijp ik wel in deze familie.”



De laatste weken was ik eigenlik een beetje afgehaakt bij #chateauMeiland maar deze uitzending laat weer zien hoe de familie ooit was en gelukkig ook nog kan zijn. Puur, echt en kwetsbaar. pic.twitter.com/GTi1F9B5gh — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) November 1, 2021

Erica Meiland onder vuur

Vorige week kwam de familie Meiland iets minder positief in het nieuws. Moeder Erica deed een aantal anti-islamitische uitspraken. Ze sprak zich uit over vrouwen met een hoofddoek en noemde vrouwen met boerka’s „pinguïns”. Ook vertelde ze bij Jinek hierover. Toen noemde ze de islam „vrouwenonderdrukking”. Martien én Maxime steunden haar in haar overtuiging.

