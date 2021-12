Erica Meiland zou niks aan boek veranderen: ‘Blij met discussie’

Erica Meiland zou niets aan haar biografie veranderen. Dat zei ze vandaag in het radioprogramma De Perstribune op NPO Radio 1. Haar onlangs uitgekomen biografie zorgde de afgelopen tijd voor ophef vanwege haar uitspraken over moslims die ze in het boek doet.

‘Moeder Meiland’ vergelijkt in haar biografie vrouwen die een boerka dragen met pinguïns en ze noemt het dragen van een hoofddoek ‘niet normaal’.

Veel kritiek op uitspraken

Die uitspraken leverde de realityster veel kritiek op, maar ze zegt nu niets aan haar boek te willen veranderen. Meiland noemt de mediastorm rondom haar persoon ‘interessant’, maar ze maakt zich niet druk om alles wat er over haar uitspraken wordt gezegd. „Het is mijn biografie, je mag het naast je neerleggen. Het is mijn bescheiden mening, iedereen moet ermee doen wat hij wil”, zegt Meiland.

De realityster vindt dat Nederland ‘heel erg verdeeld’ is. „Je kan in Nederland niks meer zeggen. Je hebt beledigingen en mensen die heel snel op hun tenen zijn getrapt, dat vind ik een groot verschil.” Ze zegt daarom blij eigenlijk te zijn met haar uitspraken. „Het is goed dat er een discussie is losgekomen, daar ben ik blij mee. Het is goed dat we de discussie met elkaar aangaan.”



Merken stopten samenwerking met familie Meiland

De bekendheid heeft wel iets met haar gedaan, merkte Meiland op. „Ik heb gemerkt dat als ik iets zeg, dat je dan heel veel op je af krijgt”, zowel positief als negatief denkt de realityster. „Dan denk ik ‘moet je jezelf dan veranderen?’ Dat wil ik niet. Ik ben heel open, ik wil niet wantrouwig of cynisch worden. Ik hoop dat ik dat kan behouden.”

Merken als Hallmark zegden na de uitspraken in de biografie van Erica Meiland de samenwerking met de familie op. De wenskaarten met daarop onder andere ‘Weer een jaar, wat een gezeik’, ‘Wijnen, wijnen, wijnen!’, en ‘Wat goed!’, zijn niet meer te koop. En ook het matrassenmerk Emma stopte met de samenwerking.