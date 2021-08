Evenementenbranche luidt de noodklok: ‘Elke week eerder kan een lifesaver zijn’

Met als boodschap Unmute Us! gingen afgelopen weekend tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het kabinetsbeleid om voorlopig geen grote evenementen te organiseren. Inmiddels is er een brief naar Den Haag verzonden waarin om opheldering gevraagd wordt.

Vijf maanden na de verkiezingen is er nog steeds geen nieuw kabinet geformeerd en ook de beoogde festivalzomer dreigt volledig in het water te vallen. Nederlandse festivalorganisatoren zijn verbaasd en verslagen door het besluit van het demissionaire kabinet om pas vanaf 20 september weer festivals toe te staan met een capaciteit van boven de 750 bezoekers — een week voor het traditionele einde van het festivalseizoen.

De maat was vol en daarom werden er afgelopen zaterdag in zes steden grootschalige protesten georganiseerd, waar naar schatting zo’n zeventigduizend mensen aan meededen. Waaronder veel werknemers van bedrijven uit de hard getroffen evenementenbranche. Ondanks het naderende einde van het festivalseizoen balt de industrie zijn vuisten. „Elke week is er één”, zegt Jasper Goossen, oprichter van Apenkooi Events en woordvoerder namens de Unmute Us!-protestactie, tegen Metro. „Voor kleine partijen zou het een lifesaver kunnen zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jasper Goossen van Unmute Us!: ‘Fieldlab-uitslagen worden genegeerd’

Goossen stelt dat zijn branche niet voldoende gehoord wordt door de politiek. „De evenementensector begrijpt dat ze pas op de plaats moest maken vanwege de pandemie. Vervolgens zijn wij gaan nadenken onder welke omstandigheden wij weer open kunnen, want dat is niet zo makkelijk.” Dat leidde tot de Fieldlab Events, gecontroleerde proefevenementen waarvan de veelbelovende resultaten afgelopen voorjaar gepresenteerd werden.

Tijdens de persconferentie van 28 mei beloofde Hugo de Jonge deze resultaten mee te nemen in de verdere besluitvorming, maar volgens de organisatie achter Unmute Us! legt de demissionair minister van Gezondheid, Welzijn en Sport deze bevindingen naast zich neer. „Aan dat onderzoek hebben ze zelf meegewerkt. Of ze vinden dat het onderzoek niet goed is, maar daar hebben we nooit iets over gehoord, of er zijn nieuwe inzichten sinds die persconferentie. Wat is er veranderd in de tussentijd?” Dat terwijl er in België wel weer grote festivals plaatsvinden, gebaseerd op dezelfde Fieldlab-resultaten.

Harde, emotionele dreun voor festivalsector

„We hebben geen flauw idee wat de achterliggende gedachte hiervan is, behalve de angst om weer fouten te maken”, vervolgt Goossen, refererend naar de kortstondige besmettingspiek na de versoepelingen aan het begin van de zomer. „Er had iets beter over nagedacht moeten worden over de maatregelen die worden toegepast. Is er geen incubatietijd bij ‘dansen met Janssen’? Waarom niet eerst de festivals open en daarna de clubs? Werkt Testen voor Toegang goed genoeg bij deze aantallen? Iedereen was natuurlijk euforisch omdat we gewoon weer iets konden doen. Een paar weken later werd alles weer dichtgegooid. Voor ons als sector was dat een hele harde dreun, vooral emotioneel. Iedereen was flabbergasted, maar nog steeds hoopvol. Een aantal dingen gingen fout en we weten precies wat er fout ging. Dus we dachten: we gaan in augustus weer verder. Maar nee.”

Unmute Us!: ‘Ons geduld is op’

Inmiddels hebben de zich achter Unmute Us! geschaarde partijen een brief gestuurd naar demissionair premier Mark Rutte en demissionair ministers De Jonge en Grapperhaus waarin ze openheid van zaken eisen. Zo willen de partijen onder meer antwoord op de vraag waarom er pas vanaf 20 september weer festivals georganiseerd mogen worden en waarom de resultaten van de Fieldlab-evenementen worden genegeerd.

Daarnaast wordt Den Haag verweten de evenementenbranche te slopen als de coronasteun dit jaar nog wordt stopgezet. „Begrijpt u dat u hiermee de geschiedenis in zal gaan als het demissionaire kabinet dat eigenhandig haar vaderlandse cultuursector de nek omdraaide?”, valt er te lezen. De organisatie wil vóór dit weekend nog antwoord op haar vragen van de politici, anders volgen er wederom protesten. „Ons geduld is op.”