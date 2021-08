Tekort aan ic-verpleegkundigen baart zorgen door dreigende Delta-variant dit najaar

Geluiden klinken dat we dit najaar wederom geteisterd worden door een coronagolf. En dat terwijl ziekenhuizen nog kampen met personeelstekorten, met name een tekort aan ic-verpleegkundigen. De dreigende Delta-variant baart de werkende verpleegkundigen zorgen.

Ic-arts Diederik Gommers sprak bij Op1 al uit dat voor veel verpleegkundigen de „rek eruit is”. Ook vertelde hij dat we moeten rekenen op een toename in de besmettingscijfers. En dat brengt zorgen met zich mee op de ziekenhuisvloer. Er zijn te weinig ic-verpleegkundigen in Nederland en dit is met oog op het najaar een probleem. Onder meer Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar heeft tien vacatures uitstaan voor ic-verpleegkundigen.

Hoge werkdruk voor ic-verpleegkundigen in ziekenhuizen

Tegen Hart van Nederland vertellen ic-verpleegkundigen Jeroen Bil en Ellen Potma over de hoge werkdruk. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge erkent het personeelstekort. Maar hij weet niet direct een oplossing. „Het opleiden van ic-verpleegkundigen duurt heel lang”, zegt hij tegen Hart van Nederland. Volgens hem moet men niet verwachten dat als je investeert in opleidingen er ineens nieuwe ic-bedden bijkomen.

Tekorten aan ic-verpleegkundigen spelen al jaren. Daardoor konden ook voor de coronacrisis niet alle ic-bedden gebruikt worden. Van de 1150 ic-bedden in Nederland bleven er 250 leeg. Rowan Marijnissen, voorzitter van beroepsvereniging V&VN Intensive Care vertelt dat dat probleem ondanks de coronacrisis blijft.

Delta-variant zorgt voor druk op ic-bedden

De huidige pandemie blijkt onlosmakelijk verbonden met ic-bedden. In de berichtgeving van de afgelopen tijd werden veel maatregelen gekoppeld aan het ontlasten van de zorg. En ze waren bedoeld om ic-bedden vrij te houden in ziekenhuizen. De besmettelijke Delta-variant is de boosdoener in dit verhaal. Marijnissen legt uit dat er daardoor wellicht „personeel van andere afdelingen” moet worden opgeroepen. En dat betekent dat in de reguliere zorg weer tekorten komen aan verpleegkundigen.

PVV-leider Geert Wilders kaartte dit probleem in juni en augustus aan bij het kabinet. Hij diende een motie in voor het uitbreiden van de capaciteit van het ic-personeel. Bijna alle partijen stemden voor de motie, maar de coalitie stemde tegen.



— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 25, 2021

Diederik Gommers waarschuwt voor Delta-variant dit najaar

Hoewel we wellicht hoopten dat vaccinatie de weg uit de coronacrisis was, blijken gevaccineerden toch besmet te kunnen raken. Diederik Gommers noemde het bij Op1 „een nieuwe fase”. Waarin veel mensen „wel geprikt zijn, maar er toch Covid-patiënten bijkomen.” Gevaccineerden worden volgens hem niet ernstig ziek en belanden niet snel op de ic. Wel liggen er momenteel meer mensen op de ic dan vorig jaar.

Volgens Gommers moeten we „leren leven met de constante druk van Covid-patiënten” in ziekenhuizen. Dat terwijl Covid-patiënten het afgelopen jaar ‘voorrang’ kregen. Advocaat Peter Schouten vroeg zich aan tafel sterk af waarom Nederland geen nieuwe verpleegkundigen werft en betere arbeidsvoorwaarden aanbiedt. „Het systeem kraakt”, sprak hij. Ook Gommers beaamde dat keuzes in de zorg heroverwogen moeten worden.