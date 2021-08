Rutte over protest tegen Afghaanse vluchtelingen: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

Demissionair premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor de mensen die dinsdagavond in Harskamp protesteerden tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen. Hij noemt het protest dan ook „onbeschaafd”.

Rutte was naar eigen zeggen „diep geraakt” door het protest. „Hoe haal je het in je hoofd?”, verzuchtte hij vandaag.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nederland is verdeeld over de opvang van Afghanen, blijkt uit ons panelonderzoek: 47% staat er achter, 43% is tegen. Die tweedeling wordt duidelijker als je de reacties in Harskamp ziet. Het dorp is overvallen door de komst van 800 vluchtelingen. (1/2) @HartvNL pic.twitter.com/mRwc16EQ7X — Sam Hagens (@SamHvNL) August 25, 2021

Rutte: ‘Protest tegen vluchtelingen uit Afghanistan onbeschaafd’

Daarnaast roept Rutte iedereen op niet meer in de buurt van de vluchtelingen te protesteren. Demonstreren mag volgens de premier, „maar doe dat dan op het Malieveld”. Volgens de premier zijn veel vluchtelingen getraumatiseerd. Hij denkt dan ook dat Nederlanders „overwegend begrijpen” dat die mensen hulp nodig hebben.

Honderden demonstranten gingen dinsdagavond naar legerplaats Harskamp in de gemeente Ede, die als noodopvang dient voor Afghaanse vluchtelingen. Daar schreeuwden ze leuzen als „eigen volk eerst” en „Harskamp is van ons”. Het protest liep uit de hand toen demonstranten een stapel autobanden in brand stoken.

Er zijn ongeveer 800 bedden beschikbaar in Harskamp. Maar het Centraal Opvangorgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat er nog meer noodopvangplekken nodig zijn. Het Rijk heeft inmiddels provincies en gemeenten opgeroepen meer plek vrij te maken voor asielzoekers en statushouders.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Harskamp is op het terrein van Defensie de derde locatie geopend waar Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen. Een kamer ziet er zo uit: pic.twitter.com/eVAi6hDzbV — Job van der Plicht (@jvdplicht) August 24, 2021

Eind evacuaties Afghanistan ‘verschrikkelijk nieuws’ voor Afghanen

Vandaag maakte het kabinet bekend dat Nederland de evacuatiemissie vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul stopzet. Rutte noemt dat „verschrikkelijk nieuws” voor de Afghanen die het land nog wilden verlaten. Alles zal gedaan worden om de achterblijvers te helpen, zei hij.

Hoeveel Nederlanders en Afghanen zijn achtergebleven, wordt nog in kaart gebracht, vertelde hij. Er zijn waarschijnlijk nog honderden Nederlanders en Afghanen die geëvacueerd moeten worden. Rutte wilde alleen kwijt dat het in elk geval om een „behoorlijk aantal Nederlanders met hun gezinnen en anderen die we willen evacueren” gaat.

Er is druk overleg met andere Europese landen om de achterblijvers te helpen. „Iedereen is daarbij zeer gemotiveerd om tot het uiterste te gaan”, verklaarde de minister-president.

Het kabinet was „overvallen” door de snelheid waarmee Kabul in handen viel van de streng islamitische Taliban, aldus Rutte. „We verwijten ons dat we de verkeerde inschatting van de situatie ter plekke hebben gemaakt.”