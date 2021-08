Verbijsterde festivalbranche kondigt demonstratie aan: ‘De belofte is gebroken’

Het demissionaire kabinet heeft een belofte gebroken door wéér geen groen licht te geven voor festivals. Dat stelt de Nederlandse festivalbranche, die daarom een demonstratie heeft aangekondigd. Meer dan driehonderd evenementenorganisaties gaan op zaterdag 21 augustus de straat op om te demonstreren tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet: ‘Unmute Us!’.

De festivalbranche stelt dat de persconferentie van gisteravond de spreekwoordelijke druppel was. „Tijdens de recente persconferenties kregen festivals wederom geen groen licht, ondanks de belofte dat deze weer konden plaatsvinden wanneer iedereen die dat wil is gevaccineerd. Dat moment is nu, maar de belofte is officieel gebroken.”

After months of being misled by the government’s empty promises, there is still no perspective for festivals.

Join our peaceful protest to demand a re-opening of the festivals from early September. Check out https://t.co/uVsk2W9juZ for more info #UnmuteUs pic.twitter.com/buEubFmDhJ

