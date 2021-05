Dit kun je vanavond (in ieder geval) verwachten tijdens de persconferentie

Niet dinsdag, maar vanavond is er een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge praten het Nederlandse volk bij over versoepelingen. Om 19.00 uur staan de twee politici de journalisten te woord.

De nieuwe versoepelingen zullen vanaf 5 juni in gaan, dat is volgende week zaterdag. Deze versoepelingen zouden eigenlijk pas op 9 juni ingaan. De Jonge zei eerder deze week al dat alle seinen op groen staan om op 5 juni verder te kunnen openen.

Meer mensen thuis, horeca en cultuur verder open

We weten niet precies welke stappen er genomen gaan worden, behalve dat we bij stap drie van het openingsplan zijn. Dat zou betekenen dat je weer vier mensen thuis mag ontvangen, mits je de anderhalve meter afstand kunt houden. De regels voor binnen sporten worden, als alles doorgaat, ook verruimd.

Het is ook goed nieuws voor culturele instellingen: onder andere musea zouden weer open kunnen. Hoe het zit met evenementen, theaters en podia, is nog niet bekend. Maandag overleggen 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen hierover.

We kunnen sinds 28 april weer op het terras genieten bij onze favoriete horecazaken, en het lijkt erop dat we straks ook weer binnen mogen zitten. Sinds 19 mei mogen we tot acht uur ’s avonds blijven zitten, dat maakt het voor de horeca ook mogelijk diner te serveren. Net als lunch en ontbijt: horeca mag gasten al vanaf zes uur ’s ochtends bedienen.

Versoepelingen op persconferentie duidelijk

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus liet weten dat de deuren van cafés vanaf 5 juni ook gewoon open mogen. Deze voorspelling wijkt wel af van het officiële plan. Daarin staat dat kroegen nog even gesloten moeten blijven. De knoop moet nog worden doorgehakt, we horen vanavond wat de verruiming voor horeca precies zal gaan inhouden.

Er gaan geruchten dat terrassen straks tot tien uur ’s avonds uit mogen staan. Daarmee komt een andere regel in de knel: het is nog steeds verboden om na acht uur ’s avonds alcohol te kopen of met alcohol over straat te gaan. Deze regel zou volgens ingewijden ook worden verruimd tot tien uur ’s avonds.