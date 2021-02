Kim Kardashian en Kanye West gaan officieel scheiden, volgens Kanye door presidentsrace

De kogel is door de kerk: Kim Kardashian en Kanye West gaan officieel scheiden. Gisteren vroeg Kardashian de scheiding van haar man aan. Volgens de website TMZ gaat het stel na zeven jaar op een „vriendschappelijke” manier uit elkaar. De website heeft de scheidingspapieren in handen.

Zo schrijft de website dat Kardashian in haar aanvraag heeft gezet dat ze samen met West voor hun vier kinderen wil zorgen. Haar soon to be ex-man zou het met dat voorstel eens zijn. Ze willen de kinderen samen opvoeden. Kardashian heeft scheidingsadvocaat Laura Wasser ingehuurd om de scheiding te regelen.



In januari al werd bekend dat het stel uit elkaar ging. Maar de echte scheiding liet nog even op zich wachten. Het was blijkbaar Kim’s idee om uit elkaar te gaan, omdat ze volgens bronnen ‘niet meer weet wat ze nog zou kunnen doen om de boel te redden’. Zo zou ze erop aangedrongen hebben om haar man in therapie te krijgen vanwege zijn geestelijke gesteldheid, maar hij verzette zich daartegen.

Het stel heeft samen vier kinderen: North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (1).

Kanye West: ‘Mislukte presidentsrace is oorzaak scheiding’

Wat de precieze reden is voor de scheiding, is niet bekendgemaakt. Toch heeft West wel een paar ideetjes. Zo denkt hij bijvoorbeeld dat zijn mislukte race om het Amerikaanse presidentschap de nekslag was voor zijn huwelijk met Kardashian. Dat vertelt een insider tegenover People.

Vorig jaar ging de rapper op voor het hoogste ambt in de VS, maar dat liep op niks uit. Zoals we allemaal weten, won Joe Biden. Tijdens een campagnebijeenkomst vertelde West zijn publiek dat hij en zijn vrouw hebben overwogen abortus te plegen bij hun eerste dochtertje North (7). Dat zou voor Kim Kardashian de druppel zijn geweest.



From abortion, to civil rights figure Harriet Tubman, Kanye West's rambling speech launched his bid to become president https://t.co/LU2o8tDpBG pic.twitter.com/O6o6YFvpCf — ITV News (@itvnews) July 20, 2020

De 43-jarige West zou daar nu hetzelfde over denken. Volgens de bron was er voor de presidentsrace nog hoop, „maar daarna helemaal niet meer”. De rapper is de breuk met Kardashian momenteel aan het verwerken.