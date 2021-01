Gaan Kanye West en Kim Kardashian nu echt scheiden?

Kim Kardashian en Kanye West zouden niet langer meer samen door het leven willen gaan. Op social media vinden mensen er van alles van en worden herinneringen aan het altijd spraakmakende stel gedeeld.



Since Kanye and Kim are trending, let’s throwback to their greatest moment ever pic.twitter.com/ANA1n6vrJ7 — 𝐽𝑜𝑠𝑒𝑝ℎ🌪🖤 (RIP DOOM🐐) (@GoatedNas) January 6, 2021

De Amerikaanse realityster Kim Kardashian en rapper Kanye West gaan scheiden, meldt entertainmentsite Page Six op basis van bronnen dicht bij het stel. Geruchten over een scheiding doen al langer de ronde, zo twitterde West in juli al over een mogelijke scheiding, maar nu zou het koppel al in gesprek zijn over de scheidingsregeling.



Kanye West twittert over mogelijke scheiding met Kim https://t.co/QCxgQH4PIC pic.twitter.com/H9RdCwZwOg — Startmakkelijk (@startmakkelijk) July 22, 2020

Kanye West

„Ze houden het vooralsnog stil, maar ze zijn uit elkaar”, zegt een van de bronnen. Volgens de ingewijden zou vooral Kardashian, die vorig jaar 40 werd, het hebben gehad met Kanye West, die met een bipolaire stoornis kampt. De stoornis weerhield hem er niet van om eind vorig jaar een gooi te doen naar het presidentschap. Het werd geen succes, deels ook door het labiele optreden van West tijdens een verkiezingstoespraak, waarin hij heel persoonlijke details over de relatie tussen hem en Kim Kardashian prijsgaf.

Na de verkiezingsdag heeft West geen berichten meer via z’n social media verstuurd.



Small unimportant vote for a small and unimportant man. Fun! — Mr. Love 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 (@MrLoveAmerica) November 3, 2020



Kanye West giving his concession speech after the election. 😂 #Vote2020 #ElectionNight

pic.twitter.com/3qcQjetUNi — The City Is Mind (@TheCityIsMind) November 4, 2020

Advocaat Kim Kardashian

Kardashian zou scheidingsadvocaat Laura Wasser inmiddels in de arm hebben genomen. Zij staat vaker bekende namen in Hollywood bij tijdens de echtscheiding. Zo was ze eerder ook de advocaat van Angelina Jolie, Britney Spears en Johnny Depp.



i've been looking for an opportunity to use the phrase "disso queen laura wasser" for a little bit now… https://t.co/DzmLm5Dp5O — Naomi Fry (@frynaomifry) January 5, 2021

Tijden, mensen en liefde veranderen, zo blijkt maar weer.



Broeit er iets tussen Kim Kardashian en Kanye West? De twee hebben het na Kim's scheiding erg gezellig! #mgossip — MEIDENgossip (@MEIDENgossip) December 15, 2011



Social media over de scheiding

Op social media zijn de twee zoals altijd een geliefd onderwerp van gesprek. Veel vrouwen zijn blij voor haar, en een vrouw met Indiase wortels bedankt Kim, met dezelfde wortels, zelfs voor de scheiding.



Good for her. Divorce rate among Indian ppl is low and there is a huge stigma around it. Thank you Kim pic.twitter.com/Z4Ut9DLzZ2 — Sahana Srinivasan (@sahana_srini) January 6, 2021



Me when I hear that Kim and Kanye are getting a divorce pic.twitter.com/ZC0eZSChkB — 🌙🌙🌙 (@moongirlbells) January 6, 2021



like this happens every year. anyone with a memory of a goldfish would know pic.twitter.com/J6rj1j9OZH — !HEYDiEGO!DOTHATSHiT! (@prod_divgo) January 6, 2021



i used to think that commissioning a hologram of your wife's dead father who you never met and having him call you a genius from beyond the grave was proof of a perfect marriage but i guess i'll have to rethink https://t.co/UyOoVfIGMa — Emily Heller (@MrEmilyHeller) January 6, 2021



Drake opens up on his beef with Kanye West pic.twitter.com/o1KKfFGRbu — UR-PR (@MusicPRinAfrica) January 5, 2021

En een Kanye West-fan gebruikt het momentum om weer even een persoonlijke favoriet te delen.



I don’t have an opinion on Kanye West and Kim Kardashian seperating, I am just using this as an opportunity to post my favorite Kanye clip 😂 pic.twitter.com/CxSsITXU2K — Dawn✨ ⁷ (@DawnHere27) January 6, 2021

