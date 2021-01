Je kunt veel van Kim en Kanye zeggen, maar saai is het met die twee nooit. Nooit geweest ook.

Begin deze maand werd bekend dat ze gingen scheiden, daarna klapte de nanny van Kim uit de school over Kanye. En de ‘real real-life soap’ gaat verder, die veel mensen bezighoudt, op hun eigen manier.

Het zou bijna iets voor nieuwe real-life entertainment streamingontdekking discovery+ zijn om uit te zenden!

Volgens bronnen zouden Kim Kardashian en Kanye West definitief gestopt zijn met huwelijkstherapie en lijkt hun samenzijn nu toch echt tot een einde te komen. Hoewel de twee nog steeds veel van elkaar zouden houden, zien ze simpelweg geen uitweg meer. Dit meldt People.

„Kanye heeft deze week afgesproken met zijn advocaten om de scheiding in goede banen te leiden. Ze willen er allebei geen ‘vechtscheiding’ van maken, omwille van hun vier kinderen. Ze hebben er alles aan gedaan om hun huwelijk te laten slagen, maar het gaat gewoon niet meer,” zegt een bron.

Over de bijzondere namen van hun kinderen, zoals North, worden op social media grapjes gemaakt:

„Kim en Kanye adoreerden elkaar en hun gezinsleven, maar zijn toch uit elkaar gegroeid. Kim is een stuk onafhankelijker geworden en dopt haar eigen boontjes. Zij wil met de kinderen in Los Angeles blijven wonen, dichtbij haar familie, om hen een gestructureerd leven te geven. Kanye heeft andere idealen, die niet meer overeenkomen met die van Kim. Ze zijn heel verdrietig om hun breuk, maar beseffen zich beide dat ze beter af zijn zonder elkaar.”

Volgens Pam Behan (52), de voormalige nanny van de Kardashians, zou de scheiding van Kim en haar man Kanye West volledig te wijten zijn aan Kanye. Behan meent dat de rapper niet om kon gaan met het succes van zijn vrouw en zou hij zich behoorlijk gestoord hebben aan enorme media-aandacht die er voor de Kardashians is. Dat meldde The Daily Mail.

Veel mensen hebben een mening over K&K, hun huwelijk en hun huwelijkstherapie. Zo niet rapper Snoop Dogg. Hij besteedt liever aandacht aan z’n eigen relatie en zegt dat we tijdens corona genoeg eigen uitdagingen met onze geliefden, die we zeker nu moeten koesteren, hebben.

He was asked about the Kim Kanye divorce rumors. His response was he only pays attention to his own relationship. He added how people during the time of Covid are having relationship challenges and we should cherish relationships and people we love pic.twitter.com/amtt194ii8

— 👑PrincezzP👑 (@juslilmissp) January 18, 2021